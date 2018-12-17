شكرا لقرائتكم خبر عن "دايت ورياضة".. عقدة حمد بن خليفة أمير قطر السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجهت قطر فى الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ إلى الاهتمام بمجال الرياضة، مُعلنة أن هدفها الرئيسي من ذلك الأمر هو الاهتمام بصحة شعبها، ولكن الأمر المثير للدهشة أن المتابعين لاحظوا أن أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثان وابنه تميم الأمير الحالى خسروا قدرا كبيرا من أوزانهما.

وذهب البعض للاعتقاد بأن "دايت" أمير قطر وابيه سببه السخرية المتكررة من وزنهما الزائدة.. ولعل موقف الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2010 أثناء إحدى فعاليات القمة العربية أبرز المواقف الساخرة من حمد بن خليفة عندما قال وسط الحضور من قادة الدول أن "أمير قطر السابق أقدر منه فى ملء الفراغ والسبب واضح".

ويرصد الفيديوجراف التالي مراحل تأثر حمد بن خليفة بما لاحقه من سخرية بسبب وزنه الزائد على مدار سنوات.