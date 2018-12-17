شهاب محمد - الخرطوم - زلزال يضرب الصين و يشرد المئات

الخليج 365:

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب سيتشوان، جنوب غربي الصين، إلى 17 شخصا، وتم إجلاء 386 من سكان المناطق الواقعة بالقرب من مركز الزلزال، وفقا لما ذكرته وزارة حالات الطوارئ الصينية.

وأشارت الوزارة أن نتيجة وقوع الزلازل في حوالي ظهر الأحد عندما كان السكان المحليون خارج المنزل، أدى الى تجنب عدد كبير من الضحايا والجرحى.

ووفقاً للتقارير الأولية التي نقلتها وسائل الإعلام الصينية، فقد تضرر أكثر من 6.9 ألف منزل، منهم 231 منزل في حالة خطيرة و15 منزل تدمر بالكامل. ويشارك أكثر من 1.2 ألف شخص في عمليات البحث والإنقاذ، بما في ذلك ما يقارب 330 من رجال الإطفاء.

وتؤدي درجات الحرارة المنخفضة والطقس الممطر إلى صعوبة توفير ظروف أكثر أو أقل ملائمة للإيواء المؤقت للسكان المحليين الذين تضررت منازلهم وأصبحت غير مؤهلة للحياة، ويقول الخبراء إنهم ليسوا متاكدون من عدم وجود أي شخص تحت الأنقاض، فلذلك عمليات البحث لن تتوقف.

حتى الآن تم التمكن من استعادة وسائل الاتصال، وإمدادات المياه، وإمدادات الغاز، وخدمات البريد السريع، وخدمات السكك الحديدية.

سبوتنيك