السودان يصدّر (200) كيلو من الذهب إلي دبي

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الخليج 365 :
كشفت شعبة مصدري الذهب عن تصدير (200) كيلو جرام من الذهب إلي دولة الإمارات العربية يوم الإثنين، مبينة أن هذه الشحنة تعتبر الأولى عقب قرار فك إحتكار صادر الذهب.
وقال عبد المنعم الصديق رئيس الشعبة في تصريح بحسب (smc) إن تصدير الشحنة يأتي تنفيذاً لما وعدت به شعبة مصدري الذهب من إلتزامات عقب تسلمها منشور بنك السودان المركزي بفك الاحتكار، مشيراً إلي إنهم جاهزون لتنفيذ كل المهام الموكلة إليهم بأكمل وجه وحماية الذهب من التهريب.
وكانت شعبة الذهب قد توقعت عائدات بقيمة (7) مليون دولار من تصدير هذه الشحنة من الذهب
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