إدارة مطار الخرطوم تنفي وضع أي قيود على حمل النقد الأجنبي للقادمين للبلاد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
نفت شركة مطار الخرطوم الدولي وضع أي قيودات على حمل النقد الأجنبي الذي بحوزة القادمين إلى البلاد عبر المطار، واصفة التسريبات عن إلزام السلطات للمسافرين بإيداع المبالغ النقدية بحوزتهم في حسابات مصرفية بالمطار بأنها مجرد شائعات.
وأكد عصام الدين أحمد محمد طاهر مدير عام شركة مطار الخرطوم الدولي في تصريح لـ(smc) عدم وجود أي قرار بشأن القادمين للبلاد، قائلاً أن الأمور تمضي طبيعية دون أي تغيير. وأشار إلى أن الجمارك بمطار الخرطوم ملتزمة بالقوانين واللوائح الوطنية والدولية المتبعة في كافة مطارات العالم.
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