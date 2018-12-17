بنك السودان المركزي : (20) ألف جنيه حد أقصى لسحوبات البطاقة المصرفية شهرياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حدد بنك السودان المركزي، الحد الأقصى للسحب عبر بطاقات الصراف الآلي بمبلغ (20) ألف جنيه شهرياً.

وقال منشور صادر عن بنك السودان، تحصلت (باج نيوز) على نسخة منه إنه تقرر تحديد الحد الأقصى لمبلغ السحب النفقدي للبطاقة المصرفية عبر الخصم المباشر بمبلغ 20.000 جنيه شهرياً.

وطالب البنك، جميع البنوك بعمل الترتيبات الفنية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

والأسبوع الماضي منع البنك المركزي استلام الحوالات عبر الصرافات الآلية عبر تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم.

ويعاني السودان من أزمة سيولة بعد إجراءت أقرتها الحكومة مطلع العام الجاري بتحجيم الكتلة النقدية لتقليص الفجوة في أسعار الصرف بين السعر الرسمي والسعر الموازي.