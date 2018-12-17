الفنانة ميْ عمر تودع الشائعات وتدخل القفص الذهبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

في خطوة وصفت بالمفاجئة أنهت الفنانة الشابة مي عمر نجمة برنامج نجوم الغد الشهير بقناة النيل الأزرق الشائعات التي كانت حولها طوال مشوارها الفني حيث أعلنت زواجها مساء الجمعة بالصالة الذهبية ببحري وسط أجواء احتفالية وصفت بالمخملية على الرغم من نوعية الحضور المشارك في الحفل حيث اشتملت مراسم الزواج على دعوة مختصرة من أهل الزوج والزوجة واقتصرت المناسبة على التمثيل النسائي فقط أي دون حضور الرجال .

وكانت مقدمة الحفل أعلنت للضيوف عدم التصوير عبر الموبايل واقتصر التصوير فقط على كاميرات حملتها “مصورات ” شابات .

يذكر أن الفنانة الشابة مي عمر كانت قد طاردتها الشائعات للزواج من المطرب طه سليمان وغيره حيث لمع اسم الفنانة منذ مشاركتها في برنامج نجوم الغد عبر ترديد أغنية ” من الأعماق ” للفنان صلاح مصطفى وأغنية ” أغلى من عيني ” للموسيقار الكابلى كما قدمت مي عدداً من البرامج الشبابية عبر القنوات الفضائية .

ويجدر بالذكر وبحسب صحيفة الدار أن الفنانة مي ظلت تقدم العديد من الأغاني الراسخة في ذاكرة الأغنية السودانية الخالدة وبعدها عن أي نوع من الأغاني الهابطة.