موسكو تامل في إسهام نتائج زيارة البشیر إلى دمشق في استعادة سوريا لعضويتها في الجامعة العربية

شهاب محمد - الخرطوم - السودان الیوم:

قام المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بإعادة توجيه سؤال الصحفيين حول وصول الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق على متن “تو-154” إلى وزارة الدفاع الروسية.

وقال بيسكوف، على معلومات حول توجه الرئيس السوداني إلى دمشق على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية: “لا أملك مثل هذه المعلومات. لا يمكنني الإجابة عن سؤالكم. إن كنتم تعتقدون أن طائرة وزارة الدفاع قامت برحلات هناك، من الأفضل توجيه السؤال إلى وزارة الدفاع”.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية من جانبها عن أمل موسكو في إسهام نتائج زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق في استعادة سوريا لعضويتها في جامعة الدول العربية.

فقد جاء في بيان الخارجية الروسية: “نرحب بالزيارة الأولى لرئيس دولة عربية إلى الجمهورية العربية السورية بعد تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية في نوفمبر من عام 2011. ونعرب عن أملنا في أن تسهم نتائج الزيارة في إعادة العلاقات بين الدول العربية وسوريا واستئناف عضويتها الكاملة في جامعة الدول العربية في أقرب وقت ممكن”.

وكان البشير قد زار سوريا للمرة الأولى من بداية الصراع في هذه البلاد وأجرى محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد.