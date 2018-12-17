قرعة الابطال…مواجهات متوازنة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية لبعض الفرق كما هو متوقع حيث يصطدم يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد، بينما يواجه بايرن ميونخ نظيره ليفربول في لقاء ناري.

وأوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة أياكس، بينما يلاقي برشلونة فريق ليون، ويواجه مانشستر يونايتد غريمه باريس سان جيرمان.

كما يلتقي مانشستر سيتي نظيره شالكه، ويصطدم بوروسيا دورتموند بتوتنهام أما اللقاء الأخير فيجمع بين روما وبورتو.

وأقيمت القرعة بمدينة نيون السويسرية، وشارك فيها الإسباني لويس جارسيا، نجم ليفربول وأتلتيكو مدريد السابق واللاعبة الفرنسية لورا جورج.

نتيجة القرعة

فرق المستوى الثاني فرق المستوى الأول

شالكه مانشستر سيتي

اتلتيكو مدريد يوفنتوس

مانشستر يونايتد باريس سان جيرمان

توتنهام بوروسيا دورتموند

ليون برشلونة

روما بورتو

اياكس ريال مدريد

ليفربول بايرن ميونخ

الفرق المتأهلة

وكانت قد تأهلت الفرق ال16 من خلال دور المجموعات .

التصنيف الأول ” أصحاب مركز الصدارة بدور المجموعات” : بوروسيا دورتموند “ألمانيا”، وبرشلونة “إسبانيا”، وباريس سان جيرمان “فرنسا “، وبورتو “البرتغال”، وبايرن ميونيخ “ألمانيا”، ومانشستر سيتي “إنجلترا”، وريال مدريد “إسبانيا”، ويوفنتوس “إيطاليا” .

التصنيف الثاني “أصحاب مركز الوصافة بدور المجموعات” : أتلتيكو مدريد “إسبانيا”، وتوتنهام “إنجلترا”، وليفربول “إنجلترا”، وشالكه “ألمانيا”، وأياكس “هولندا”، وليون “فرنسا”، وروما “إيطاليا”، ومانشستر يونايتد “إنجلترا”.

وضمت قائمة المتأهلين 4 فرق إنجليزية هي: توتنهام هوتسبير، ليفربول، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

كما تواجد 3 فرق إسبانية هي: ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد، إلى جانب الثلاثي الألماني بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند وشالكه.

ومن إيطاليا تأهل الثنائي يوفنتوس وروما، كما تواجد باريس سان جيرمان وليون من فرنسا، إلى جانب أياكس أمستردام الهولندي وبورتو البرتغالي.

طريقة إجراء القرعة

تم تقسيم الـ16 فريق على وعائين، الأول ضم متصدري المجموعات، والثاني تواجد به أصحاب المركز الثاني.

وتم سحب ورقة من الوعاء الأول، قبل أن تُسحب أخرى من الوعاء الثاني، ليلتقي كل متصدر مع فريق من أصحاب المركز الثاني.

وتجنب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” المواجهات بين الفرق التي تواجدت في مجموعة واحدة، حيث استبعد كل فريق عن مواجهة من تأهل معه من ذات المجموعة في دور الـ16.

كذلك منعت القرعة أي فريق من مواجهة آخر من ذات البلد.

ويملك كل متأهل، ممن تصدر مجموعته، أفضلية لخوض مواجهة إياب دور الـ16 على ملعبه، بينما يخوض صاحب المركز الثاني لقاء الذهاب في عقر داره.

وسيتم إستخدام تقنية الفيديو في الأدوار الإقصائية من البطولة بدء من دور ثمن النهائي.

مواعيد مباريات دور الـ16

تقرر خوض مواجهات ذهاب ثمن النهائي على مدار أسبوعين مختلفين، في أيام 12، 13، 19 و20 فبراير/شباط 2019.

ومن المقرر أيضًا إقامة مباريات الإياب خلال شهر مارس/آذار 2019، على مدار أيام 5، 6، 12 و13.