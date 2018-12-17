فائز ديدي: الهلال “إتخطف” من الافريقي في رمشة عين..ومطلوب كشف منشطات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

هزيمة الهلال امام الافريقي التونسي في ذهاب دوري رابطة الاندية الافريقية 3/1 ، جاءت بطريقة درامية غريبة ، ولم نعهد في الهلال ذلك الاسلوب الفني والجرأة الهجومية ، والتنظيم العالي والدقيق في الهجمات المرتدة التي نتج عنها الهدف الاول الرائع للفريق عن طريق محمد موسي الضي ولكن رغم كل ذلك “اتخطف” الهلال في “رمشة عين” بأخطاء دفاعية فردية قاتلة وشرود وعدم تركيز ، تعادل علي أثرها الافريقي التونسي من ركلة جزاء غير صحيحة وظالمة بواسطة الحكم الجزائري “غربال” ثم تقدم الافريقي بالثاني ثم بالثالث في الدقائق الآخيرة .

*الهلال رفض فوزاً مضموناً من بين يديه ،ورغم نسبة السيطرة العالية للافريقي التونسي الا ان الهلال كان الأخطر هجوماً ، واهدر الشغيل اسهل فرصة حين اصطدمت تسديدته بالعارضة في غياب حارس المرمي ،وفرصتين أُخريين لابو عاقلة وادريسا علي بعد خطوات من خط مرمي الافريقي ، عدا فرص كثيرة كل واحدة منها كانت كفيلة لخروج الفريق متعادلاً ان لم يكن فائزاً.

*ولكن مازال الهلال ، مثله ككل الفرق السودانية ينهار سريعاً ، بعد اول هدف في شباكه ، ومشكلة اللاعب السوداني الشرود الذهني والتوهان في اللحظات القاتلة ، والهلال كان ضحية لأخطاء دفاعية وشرود ، فالهدف الاول للافريقي جاء بعد دقيقة واحدة بخطأ من الشغيل انتقلت سريعاً في صندوق الهلال ليحتسب الحكم ركلة جزاء من تداخل عادي جداً لايمانويل مع مهاجم الافريقي .

*وحتي مع تقدم الافريقي بهدفين مقابل هدف ، والمباراة تسير نحو نهايتها وحساباتها الإيجابية ، نتفاجأ بالهدف الثالث القاتل من كرة معكوسة فشل فارس في ابعادها !

*وبذكر فارس فقد كان هو والسمؤال “ظهيري الدفاع” الحلقة الأضعف في الهلال فبالرغم من بعض اجتهاداتهما ، كانا يتركان مساحات واسعة خلفهما ما جعل الافريقي يستفيد من هذا الوضع ويشن معظم هجماته عن طريقهما خاصة عبر سمؤال في الشوط الثاني ، ففي كل العكسيات التي تمت من الجبهة اليمني للهلال لم يكن السمؤال موجوداً كما مارس فارس نوعاً غريباً من الهرجلة والتقدم بلا اي تركيز .

*ولم يراع الجهاز الفني للهلال بقيادة الزعفوري السرعة الفائقة و”غير الطبيعية” للاعبي الافريقي ، في قفل المساحات الخالية ومنع الظهيرين من التقدم ، فالهلال لم يكن بحاجة لإحراز اهداف ، بعد تعادل الافريقي 1/1 وحتي بعد وصول النتيجة الي 2/1 ، بقدر ما كان بحاجة للمحافظة علي هذه النتيجة ، حيث يكفيه الفوز بهدف وحيد بأم درمان ولكن ..!

*كذلك اخطأ الزعفوري بتبديلات لم يكن لها اي داع بإستبدال محمد موسي محرز الهدف ومكمن خطورة الهلال ومثبت الظهير الأيسر للافريقي الذي لم يتنفس الا بعد خروج الضي وهاجم بقوة وعكس الكثير من الكرات الخطيرة امام مرمي جمال سالم وتسبب من احداها في هدف ، فضلا عن استبدال ادريسا والشغيل ، ما جعل خطوط الهلال تتفكك وتتباعد ، ولم يكن لمشاركة البدلاء بشة والشعلة وشيبوب اي أثر يذكر حتي نهاية المباراة .

*ومن الملاحظات المهمة التي ينبغي الوقوف عندها “السرعة غير الطبيعية” والنشاط “الزائد” للاعبي الافريقي ، ومطلوب من ادارة الهلال المطالبة بإلحاح وإصرار بالكشف عن المنشطات في لقاء الإياب بالجوهرة الزرقاء !

*المعركة لم تنته بعد ، ومازال الامل باق للهلال لعبور الافريقي والذي لم يكن بعبعاً او مارداً كما اعتاد البعض علي تصوير الفرق التونسية فالهلال أجدر بالتأهل من ام درمان.

*لابد من تصحيح الأخطاء التي نتجت عنها اهداف الافريقي ، واعلان حالة الطوارئ القصوي بكل الأسلحة للعبور الي دور المجموعات .

*اعتداء بعض جماهير الافريقي علي لاعبي الهلال والجهاز الفني لم يكن الاول من نوعه ، فقد سبق ان طاردت جماهير الافريقي نفسها لاعبي الازرق عقب مباراة العام 2011 بملعب رادس ، وحينها لم يحتج النادي علي هؤلاء الغوغائيين ومن الطبيعي ان يتكرر هذا السلوك القبيح من هذه الجماهير ، طالما اننا لا نحتج او نشكو للاتحاد الافريقي .