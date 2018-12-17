استمرار تصاعد أسعار السلع الاستهلاكية..تعرّف على قائمة الاسعار

شهاب محمد - الخرطوم - السلع

الخليج 365 :

توالت الزيادات في أسعار السلع الاستهلاكية بأسواق الخرطوم، وطرأت أمس زيادة جديدة على معظم السلع، وقال عدد من التجار في حديثهم أمس لـ(السوداني) إن الزيادة بلغت (100%) في كل سلعة، موضحين أن الأسعار صارت تتغير خلال اليوم الواحد، وأرجعوا ذلك إلى توقف بعض الشركات عن البيع لوضع تسعيرة جديدة للسلع.

قال تاجر قطاعي مصعب محمد بمحلات الكردفاني بالسوق العربي، هنالك ارتفاع “جنوني ” في أسعار السلع الاستهلاكية -على حد قوله، موضحاً أن الزيادة أصبحت بصورة يومية نتيجة الارتفاع المستمر في سعر الصرف، كما أن معدل الزيادة قفز بنسبة (100%) في السلع كافة، معدداً أن سعر جوال السكر زنة (50) كيلو (1,700)جنيه، وزنة (10) كيلو إلى (340) جنيهاً، واستقرت سعر كرتونة الصلصة الفراشة في(583) جنيهاً والعلبة (50) جنيهاً.

وأكد تاجر آخر فضل حجب اسمه، على أنه كلما تذبذب سعر الصرف أثر مباشرة على تكلفة المواد الخام، خاصة على الألبان المجففة، وقال إن كرتونة لبن الوادي عبوة (2) كيلو وربع، بـ(1,628) جنيهاً، وصار سعر الكيس (580) جنيهاً، فيما قفزت عبوة (200) جرام إلى (933) جنيهاً، مشيراً إلى أن زيادة أسعار السلع أدت إلى إحجام معظم المواطنين عن الشراء.

وأشار تاجر جملة بسوق بحري إبراهيم حسن لـ(السوداني) إلى أن هنالك زيادات كبيرة في أسعار السلع، نافياً معرفة أسباب الزيادة باستثناء ارتفاع سعرالصرف والذي تجاوز الـ(75) جنيهاً بالسوق الموازي، مبيناً أن سعركيلو العدس قفز إلى (85) جنيهاً بدلاً عن (60) جنيهاً، أما كيلو الأرز قفز إلـى(70) جنيهاً بدلاًعن (60) جنيهاً للكيلو، وأشار إلى أن سعر شاي الغزالتين ارتفع إلى (160) جنيهاً بدلاًعن (150) جنيهاً لعبوة (450) جنيهاً، كما ارتفع سعر زيت يارا إلى (350) جنيهاً لعبوة (4,5) لتر، ولفت إلى دخول سلع مستوردة تم طرحها بالأسواق مؤخراً منها ” العسل الانجليزي – صابون الاستحمام السعودي ” إلا أن أسعارها غالية، واصفاً حركة البيع بالضعيفة.

وأكد التاجر الطيب طلب، على حدوث زيادة جديدة في الأسعار، وقال إن سعر دقيق سيقا قفز إلى (444) جنيهاً للبكت عبوة (10) كيلو ما انعكس سلباً على النشويات، وأضاف : ارتفع سعر الكرتونة (518) جنيهاً بدلاًعن (360) جنيهاً أما سعر الكيس (30) جنيهاً بدلاًعن (20) جنيهاً، كما أن سعر دقيق سيقا قفز إلى (50) جنيهاً للكيلو بدلاعن (40) جنيهاً، وأضاف: هناك زيادة طرأت على الزيوت لارتفاع أسعار الخام، حيث بلغ سعر زيت صباح عبوة (4,5) لتر (345) جنيهاً بنسبة زيادة في الزيوت (15%)، متوقعاً حدوث زيادة حال استمرار ارتفاع سعرالصرف.