إرتفاع كبير في أسعار مواد البناء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف بعض تجار مواد البناء ببحري شارع الإنقاذ لـ(السوداني) حدوث زيادة كبيرة في الأسعار منذ الأمس، في الأسمنت والسيخ، موضحين قفز سعر الأسمنت من (6,100) جنيه إلى (7) آلاف جنيه للطن لكافة المصانع والجوال 350 جنيهاً وأن هنالك مصانع في الصيانة ومن ضمنها مصنع الشمال أما السلام فمتوقف فترة من البيع، مشيرين إلى أن هنالك حالة انكماش في البيع، أما سعر السيخ فقفز الطن إلى (65) ألف جنيه

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