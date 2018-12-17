بالفيديو... فنان سعودي شهير يكشف "مواقف إنسانية" لمحمد بن سلمان

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أوضح الممثل السعودي فايز المالكي، عبر برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية" السعودية، أن "شخصية ولي العهد قصة تروى ولا تنسى، وأنه الداعم الحقيقي والأول لأعمالي الإنسانية"، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
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وقال: "اليوم أجرينا عملية لشخص لا يشاهد، ونجحت العملية والحمد لله، وكذلك عملية أخرى لمريض سمنة جميعها على نفقة ولي العهد، فهو يعطينا ويقول: ابذلوا بغض النظر عن الجنسية، وقبل أسبوع عملنا 3 عمليات لمرضى سمنة على حسابه، وأعماله لا يكفيها حلقة وحلقتان، وأشكر كذلك الوزير بدر العساكر، فله بصمة في هذا الجانب".
وروى فايز المالكي في البرنامج، بداية انخراطه في العمل الإنساني والخيري، قبل أكثر من 20 عاما، قضاها داعما ومساندا للمرضى والمعوزين.
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