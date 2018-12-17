انقطاع الكهرباء عن كامل محافظتي كركوك ونينوى شمالي العراق

بغداد — سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان، "تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (ديالى — كركوك) (400 كيلو فولت) للانفصال والخروج من الخدمة بسبب سوء الأحوال الجوية، وشدة الأمطار والعواصف التي تعرضت لها محافظة ديالى هذا اليوم الإثنين"، لافتة إلى أن "الكشف الذي أجرته فرق الصيانة أظهر أن هناك انقطاع بالأسلاك بين البرجين (209-210) في ناحية العظيم قرب قرية البو شندي".

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وأضافت أن "هذا الانقطاع أدى إلى انفصال منظومة المنطقة الشمالية وتوقف محطات التوليد فيها وحدوث انقطاع تام للطاقة الكهربائية في محافظات كركوك ونينوى وأجزاء من صلاح الدين" مشيرة إلى أنه " تم استنفار ملاكات فرق صيانة الخطوط في شبكة ديالى للإسراع بصيانة الخط وإعادته إلى العمل بالسرعة الممكنة ، رغم سوء الاحوال الجوية والارض الموحلة وصعوبة دخول الآليات من أجل إعادة تجهيز المحافظات بالطاقة ".

وتابعت "يتم حاليا إعادة تشغيل المحطات التوليدية التي توقفت بشكل تدريجي، وبالتالي إعادة التيار الكهربائي إلى المحافظات المذكورة".

يذكر أن أجزاء من المنظومة الكهربائية في العراق تتعرض بشكل مستمر إلى انقطاعات بسبب سوء الأحوال الجوية أو أعمال تخريبية وإرهابية تستهدف خطوط نقل الطاقة الكهربائية.