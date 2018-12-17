الأسد يشيد بمواقف أرمينيا تجاه سوريا

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الإثنين وفدا من الجالية السورية في أرمينيا وعددا من رجال الأعمال الأرمن.

وأثنى الرئيس السوري على المواقف التي اتخذتها جمهورية أرمينيا الداعمة لسورية في مواجهة الإرهاب الذي تتعرض له، وذكرت صفحة رئاسة الجمهورية السورية على فيسبوك:

"الرئيس الأسد أكد أن المواقف المبدئية التي تتخذها جمهورية أرمينيا الصديقة ودعمها لسوريا في وجه الحرب الإرهابية التي تتعرض لها يجعلها من الدول التي يُرحب الشعب السوري بمساهمتها في جهود إعادة الاعمار".

وتركز اللقاء حول عملية إعادة الاعمار ورغبة رجال الأعمال من جمهورية أرمينيا في المشاركة في هذه العملية بالتعاون مع أبناء الجالية السورية.

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، استقبل أمس الأحد، نظيره السوداني، عمر البشير، الذي زار دمشق في زيارة عمل لم يعلن عنها، بحسب الرئاسة السورية.

وقالت الرئاسة السورية في بيان، إن "الرئيس الأسد استقبل في مطار دمشق الدولي رئيس جمهورية السودان عمر حسن البشير، الذي وصل بعد ظهر اليوم في زيارة عمل للجمهورية العربية السورية".

وتابع البيان أن "الرئيسان توجها بعدها إلى قصر الشعب، حيث عقدا جلسة محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة".