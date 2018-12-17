بعد الضربات الأخيرة... البرلمان العراقي يعيد النظر في اتفاقيات عسكرية مع تركيا

وأضاف فدعم، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الضربات التي تشنها القوات التركية لم تكن بإذن أو تنسيق مع الجانب العراقي، وأنه حال تكرارها ستتقدم الحكومة بشكوى إلى مجلس الأمن، كما أن البرلمان طالب وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي في بغداد واتخاذ إجراءات حاسمة حيال الأمر.

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كما ذكر النائب العراقي أن لجنتي الأمن والدفاع والشؤون الخارجية سوف يلتقيا مع رئاسة مجلس النواب، لتقديم بعض المقترحات للتعامل مع الضربات العسكرية على الأراضي العراقية.

وتابع "تركيا لن تتوجه إلى التوسع في عدد قواتها على الأراضي العراقية، وأن الجانب التركي ينفي أي وجود عسكري على الأراضي العراقية لمهام غير عمليات التدريب، ويقول إن المعسكر الموجود يتعلق بمهام التدريب بحسب الاتفاق مع الحكومة السابقة".

وأشار إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي ستعيد النظر في وجود قوات عسكرية تركية على الأراضي العراقية بشأن عمليات التدريب، خاصة بعد الإجراءات التي تقوم بها تركيا.

وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، وسلمته رسالة احتجاج جراء الخروقات الجوية المتكررة من جانب تركيا.

وبحسب بيان الخارجية، استنكر الوزارة ما قامت به الطائرات التركية من خرقٍ للأجواء العراقية، واستهداف للعديد من المواقع في منطقتي جبل سنجار ومخمور شمال العراق، التي أوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات، حسب نص البيان.

وقصف الجيش التركي أهدافا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، السبت 15 ديسمبر/ كانون الأول، في تجاهل لاحتجاج بغداد، التي قالت إن الضربات الجوية التركية المتكررة تنتهك سيادتها وتعرض المدنيين للخطر.