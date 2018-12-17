الحكومة اليمنية تتحفظ على ما ورد في إفادة المبعوث الأممي

وأعربت الحكومة اليمنية، عن تحفظها على ما ورد في إفادة المبعوث الخاص أمام مجلس الأمن الدولي، مستغربة في الوقت ذاته، انتقاد المبعوث للحكومة بالتحفظ على الإطار العام للمشاورات، وعدم الإشارة إلى رفض الحوثيين لمبادرة فتح مطار صنعاء، والورقة الاقتصادية.

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وكشف وزير الخارجية اليمني في رسالة حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها "عن امتنان فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، الشخصي لمساعي المبعوث الخاص لليمن الصادقة للبحث عن سبل تحقيق السلام المستدام في بلادي اليمن".

وأوضح وزير الخارجية اليمنية في رسالته "أود أن أسجل تحفظ الحكومة اليمنية ووفدها المفاوض في السويد على ما ورد في إفادتكم أمام مجلس الأمن، يوم 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري والذي أشرتم فيه إلى أن الحكومة اليمنية تحفظت على الإطار العام للمشاورات، في تجاوز لعمل الميّسر وتعهُد السيد الأمين العام خلال اتصاله بفخامة الأخ الرئيس بأن الإطار العام لن يتم اعتباره ضمن مخرجات جولة السويد وإنما سيتم النظر فيه خلال الجلسة القادمة من مشاورات السلام".

وأشار الوزير اليمني إلى استغراب الحكومة انتقادات المبعوث الخاص قائلاً: "نستغرب أنكم وجهتم نقدكم للحكومة فيما يتصل بالإطار فيما تعمدتم عدم الإشارة إلى رفض الطرف الحوثي لمبادرة فتح مطار صنعاء للرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي، ورفضهم الورقة الاقتصادية التي تشكل مدخلا لتمكين المؤسسات المالية الإرادية للحكومة والبنك المركزي في عدن من دفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية".

وحول موعد ومكان المشاورات القادمة شدد اليماني، على أنه وفقا لمحادثات سابقة مع المبعوث الأممي فإنه من المفترض به "التشاور حولها مع فخامة الرئيس قبل الإعلان عنها، خاصة وأن الجولة القادمة لا يجب أن تنعقد بدون تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جولة السويد".