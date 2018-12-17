الإمارات توقع "الحكم الأقوى من نوعه" على مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي

ووفقا لصحيفة "الإمارت اليوم"، قضت المحكمة يوم 17 من سبتمبر/ أيلول الماضي، بمعاقبة المتهم بتغريمه 300 ألف درهم عن تهمة السب باستخدام تقنية المعلومات، مع الأمر بمحو المقطع المرئي وإغلاق الحساب المستخدم في الواقعة لمدة شهرين، ومصادرة الهاتف المضبوط وإلزامه بالمصروفات، وهو الحكم الذي وصف في الإمارات "بالأقوى من نوعه".

وقبلت المحكمة دعوى التعويض المدني التي تقدمت "كشونة"، وألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويض مؤقت قيمته 21 ألف درهم، إلى حين الفصل في دعوى التعويض.

وتعود حيثيات القضية إلى تقدم "كشونة" ببلاغ تتهم فيها أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بنشر مقطع عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، يظهر فيه وهو يوجه عبارات شتم وقذف إليها.

واعتبرت "كشونة" أن ما تلفظ به المتهم يحط من سمعتها وقدرها، ويخدش شرفها وحياءها، ويعرض بسمعتها، لما تضمنه من ألفاظ وأوصاف، ما أدى إلى إصابتها بأضرار معنوية جسيمة.

واعتمد محامي المتهم في دفاعه، على أن موكله لم يسب الشاكية أو يتعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه قام بالتعليق على أحد الأحداث من دون أن يذكر اسمها أو يعرض صورتها.