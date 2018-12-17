محكمة عراقية تقضي ببطلان قرار إقالة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض

بغداد — سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن محكمة القضاء الإداري فقد قضت المحكمة بـ"بطلان قرار رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بإعفاء فالح الفياض من مناصبه".

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وأضاف البيان أن "المحكمة قررت إعادته إلى مناصبه وإلزام تمكينه من ممارسه أعماله مستشارا للأمن الوطني ورئيسا لهيئة الحشد الشعبي ورئيسا لجهاز الأمن الوطني".

يذكر أن محكمة القضاء الإداري في العراق قد قضت يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر بإلغاء قرار رئيس الحكومة حيدر العبادي بإعفاء مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد فالح الفياض من مناصبه، قبل أن تقرر اليوم عودته إلى مناصبه أيضا.

كان العبادي قد برر عزل الفياض في 30 آب/ أغسطس الماضي، بانخراط الأخير في مزاولة العمل السياسي والحزبي.

وبحسب البيان الذي صدر- وقتها — ويحمل رقم (286) لسنة 2018، أمر ديواني، فإن الفياض سيعفى من منصبه من تاريخ صدور البيان. وجاء في البيان أنه بالنظر لانخراط الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي، ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهو ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها، فإن الفياض يعفى من منصبه.

وما زال إصرار كتلة البناء السياسية على ترشيح فالح الفياض لتولي منصب وزير الداخلية العراقية يشكل عقبة مهمة في استكمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة نتيجة لرغبة كتلة سائرون بقيادة الزعيم الصدري مقتدى الصدر في تولى شخصية مستقلة لهذا المنصب المهم.

وحث الصدر نواب البرلمان في تغريدة سابقة على "تويتر" بعدم الموافقة على مرشحين يرونهم حزبيين أو طائفيين.