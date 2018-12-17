اتفاق بين الجزائر و"هيونداي" الكورية لبناء مصنع لإنتاج الحافلات والشاحنات

الجزائر — سبوتنيك. تم اليوم الاثنين، التوقيع على عقد شراكة بين المؤسسة الجزائرية "غلوبال غروب" والمجمع الكوري الجنوبي "هيونداي موتورز" لإنجاز مصنع لإنتاج الشاحنات والحافلات في منطقة باتنة شرقي الجزائر.

وجرى التوقيع على هامش أعمال الدورة الخامسة لمنتدى الأعمال الجزائري الكوري الجنوبي، الذي ترأسه رئيس الوزراء، أحمد أويحيى، ونظيره الكوري الجنوبي، لي ناك يون، الذي وصل الليلة الماضية إلى الجزائر في زيارة تدوم 3 أيام.

ووقع العقد الرئيس المدير العام لمجمع "غلوبال غروب"، حسان عرباوي، وممثل "هيونداي موتورز"، دونهو شوا، وقال مدير لمجمع "غلوبال غروب"، محمد طاهر بوضياف، أن المصنع سيدخل حيز الخدمة مع نهاية 2019.

وتقدر قيمة عقد الشراكة، المتمخض عن اتفاق بين الطرفين بداية 2018، أكثر من 100 مليون دولار أميركي.

وسيسمح المصنع الأول من نوعه في أفريقيا، والذي سيصنع الشاحنات والحافلات بدلا من تركيبها، بخلق 5 آلاف منصب عمل مباشر وغير مباشر، وبنسبة إدماج قطع غيار جزائرية في حدود 40 %، بقدرة انتاج تبلغ 40 ألف وحدة من الشاحنات والحافلات سنويا.

وبافتتاح أعمال المنتدى، دعا أويحيى المستثمرين الكوريين الجنوبيين إلى اقتحام السوق الجزائرية والاستفادة من الضمانات والامتيازات التي توفرها التشريعات الجزائرية في مجال الاستثمار.

وقال أويحيى: "الحكومة الجزائرية تدعوكم يا أصدقائنا من جمهورية كوريا إلى الاقبال أكثر لأنكم ستكسبون مكانة في سوق محمية، والجزائر تنتظركم مع العديد من المزايا لأن بها 40 مليون مستهلك، في حين تُقدر نسبة نموها السنوية بأكثر من 3 بالمئة خارج إطار المحروقات، زيادة على احتياطي الصرف الذي يقارب 100 مليار دولار أميركي، أما المديونية فهي تُقدر بنسبة أدنى من 40 بالمئة من صافي الناتج الداخلي".

وأضاف رئيس الحكومة الجزائرية أن بلاده "تقدم امتيازات للمؤسسات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في إطار الشراكة الرابحة"، مذكرا بمضمون قانون الاستثمار الذي ينُص على الاعفاء الضريبي لفترات طويلة وعلى القيم الجمركية في إطار بناء مؤسسات الشراكة بالإضافة إلى كلفة الطاقة الغائبة، والعقار الصناعي الموضوع تحت تصرف المستثمرين بسعر زهيد، ناهيك عن اليد العاملة المؤهلة".

ولفت المسؤول الجزائري الى أن "حضور الاستثمارات الكورية الجنوبية في الجزائر ما زال متواضعا على الرغم من مهارتها الكبرى المعترف بها في العالم، الا أن المؤسسات الكورية اقتصرت طول السنوات الماضية على إبرام الصفقات في بعض المجالات التي تشمل مجال الإلكترونيات وصناعة السيارات لكن لم نشهد إبرام صفقات صناعية كبرى".

وتربط الجزائر وكوريا الجنوبية اتفاقية شراكة استراتيجية وقعت عام 2006، ما يجعل الجزائر البلد الإفريقي الوحيد الذي يوقع اتفاقية من هذا النوع مع كوريا الجنوبية.

وبلغت واردات الجزائر من كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من 2018 ما يقارب 609 مليون دولار أميركي، فيما بلغت صادراتها 474 مليون دولار أميركي.