الأحواز.. اشتعال المظاهرات ضد سياسات #الاحتلال_الإيراني

صحيفة الخليج الالكترونية

اشتعلت موجة المظاهرات العمالية اليوم المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية استجابة إلى دعوات جمع من النشطاء الأحوازيين لنظرائهم من كافة العرب في المدن الأحوازية، وتضامنًا مع مطالب عمال شركتي الصلب في مدينة الأحواز وقصب السكر في مدينة السوس المتمثلة في إلغاء خصخصة الشركة وعودتها إلى القطاع العام وتحسين الأوضاع المعيشية المتردية ومكافحة الفساد المستشري في المؤسسات.

وواجهت سلطات الاحتلال الإيراني موجة الغضب بحملة من الاعتقالات طالت عددًا من العاملين في شركة الوطنية للحديد والصلب، ومارسوا أبشع أنواع التعذيب ضد العمال في محاولة لإثنائهم عن مطالبهم بعد أن اقتادوهم إلى مكان مجهول. وبحسب عدد من شهود العيان فإن من بين المعتقلين غريب حويزاوي، طارق خلفي (حلفي)، حسين داودي ومصطفى عبيات.

ورغم الحملة القمعية التي شنتها سلطات الاحتلال الإيراني، واصل عمال شركة الوطنية للحديد والصلب في الأحواز تظاهراتهم لليوم الثامن والثلاثين ضد نظام دولة الملالي في كافة شوارع مدينة الأحواز العاصمة وبالتحديد في شارع سلمان الفارسي.

وطالب العاملون بسرعة استرداد مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى إدارة الشركة مرددين هتافات مناهضة لسلطات قمع نظام الاحتلال إيراني بسبب سياسات التهميش والإقصاء ضد العمال في الشركة منذ وقت طويل؛ من أبرزها (نصر من الله وفتح قريب على هذه الحكومة التي تخدع الشعب وتكذب عليه).

وفي شأن متصل، تظاهر عدد كبير من العاملين في شركة الصيد في كوت عبد الله بالأحواز ضد السياسات الفاشلة التي تنتهجها إدارة المؤسسة التابعة لنظام الاحتلال الإيراني. فيما تجمهر العاملون أمام مكتب برلمان نظام الاحتلال الإيراني في كوت عبد الله، مطالبين باسترداد مستحقاتهم المتأخرة في الشركة منذ أكثر من خمسة أشهر.