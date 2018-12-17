أمر_ملكي.. تمديد تكليف “السند” رئيساً لـ #لأمر_بالمعروف والنهي عن المنكر

صحيفة الخليج الالكترونية بارك منسوبو فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ أ. د. عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ بمناسبة صدور القرار الملكي الكريم بتمديد تكليفه رئيساً عاماً للهيئة. وشكروا لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- هذه الثقة الكريمة، سائلين الله له التوفيق والتسديد والعطاء في ظل قيادتنا الرشيدة، ودعمها ووقوفها ومؤازرتها لهذا الجهاز المبارك.

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