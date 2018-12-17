“فيسبوك” يعاقب ابن “نتانياهو” لاستهدافه المسلمين

صحيفة الخليج الالكترونية

عاقب موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي ابن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو، يائير، بسبب نشره “أفكارا معادية للمسلمين”.

وذكر يائير، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، أن فيسبوك حظر صفحته لمدة 24 ساعة بسبب نشره تدوينات تتضمن أفكاراً معادية للمسلمين، مضيفاً “فيسبوك ديكتاتوري”.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن ابن نتانياهو نشر عدداً من التدوينات، التي اعتبرها فيسبوك، مسيئة للديانة الإسلامية، لذلك قام بحذفها من حسابه ثم حظره لمدة يوم واحد.

ومعلوم أن سياسة أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم واضحة بهذا الشأن، حيث يمنع نشر أفكار مضللة ومعادية للدين والعرق.

وأثارت تصريحات نجل نتانياهو (27 عاماً) الكثير من الجدل، وانهالت عليها الكثير من التعليقات، أغلبها كانت تطالب فيسبوك بالتدخل لوقف “استهداف المسلمين”.