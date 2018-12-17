“أينما كنت أنت مراقب” .. الدليل الكامل لتجعل هاتفك محصناً

صحيفة الخليج الالكترونية

“أينما كنت أنت مراقب”، لم يكن يتخيل أحد أن يكون مراقباً بمثل تلك الطريقة، عقب نشر مجموعة من الوثائق السرية التي تفضح مراقبة الاستخبارات المركزية الأمريكية لكل الهواتف الذكية في العالم.

لكن بطبيعة الحال مسألة أن تعلم أنك مراقب ويمكن تتبعك عن طريق هاتفك الذكي، أمر يصيب أي شخص بالقلق حول خصوصيته، خاصة أن استخداماتها قد لا تكون فقط لسبب أمني.

تستغل بعض الشركات الطرق الخبيثة المستخدمة لتتبع أي شخص عن طريق الوصول لهم واستهدافهم إعلانياً بصورة تشعر الكثير بالإزعاج.

ولكن موقع “ديجيتال تريندز” التقني المتخصص، قدّم ما وصفه بـ “الدليل الكامل لتجعل هاتفك محصناً من أي عملية تتبع أو مراقبة”.

وأوضح الموقع التقني أن عمليات التتبع غالباً ما تكون “مجهولة المصدر” قبل أن يتم بيعها سواء إلى جهات استخباراتية أو إلى شركات مختصة بالدعاية، التي تقدم المعلومات الكاملة سواء عن مكان سكنك أو المكان الذي تفضل التسوق فيه أو حتى أماكن العيادات التي تذهب إليها أو المقهى والمطعم المفضلين لك.

ويقدم التقرير الطرق المثالية لمنع أي تطبيقات من تتبع موقعك الجغرافي سواء على نظام تشغيل “أندرويد” أو “آي أو إس”.

البحث عن التطبيقات

قبل أن تتعرّف على الطريقة المثالية لمنع التطبيقات من تتبعك، ينبغي أن تعرف ما التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى موقعك الجغرافي أولاً؟

ينبغي إليك في بادئ الأمر أن تراجع التطبيقات على هاتفك الذكي لمعرفة إذا كان يمكنها أن تصل إلى بيانات موقعك الجغرافي من عدمها.

عليك أن تعرف إذا كانت تلك التطبيقات تستخدم أسباباً مشروعة لتتبع تلك التطبيقات لموقعك الجغرافي، أو أن هناك سبباً حقيقياً لتتبع تلك التطبيقات لموقعك الجغرافي، لأن هناك تطبيقات لا تعمل بالشكل الصحيح عند إيقاف تتبعها لموقعك الجغرافي، مثل تطبيقات “جوجل مابس” (خرائط جوجل).

الحظر التام على “أندرويد”

إذا كنت تمتلك هاتفاً ذكياً بنظام تشغيل “أندرويد” يمكنك أن توقف ميزة تتبع المواقع الجغرافية بصورة كاملة، لكنها تختلف قليلاً من هاتف إلى هاتف تقريباً، والتي ستأتي على النحو التالي:

– جوجل بيكسل 3: اذهب إلى الإعدادات، ثم انتقل إلى أيقونة “الأمان والموقع”، وشغّل خيار تبديل الموقع لمنع وصول أي تطبيق لموقعك الجغرافي.

– سامسونج جلاكسي إس 9 بلس: اذهب إلى الإعدادات، ثم إلى أيقونة الاتصال، ثم اذهب إلى الموقع وأوقف تشغيله.

– هواوي بي 20 برو: اذهب إلى الإعدادات، ثم إلى أيقونة الأمان والخصوصية، ثم خدمات الموقع، وأوقف تشغيل الوصول إلى موقعي الجغرافي.

ملحوظة:

– لكن هل بعد إيقافك وصول تتبع جميع التطبيقات إلى موقعك الجغرافي، سيتوقف تتبعك؟ الإجابة ستكون “لا”.

لأن لا يزال هناك بعد التطبيقات يمكنها أن تصل إليك عن طريق الـIP الخاص بجهازك.

– كما أن إيقافك تتبع موقعك الجغرافي يعني أنه في حالة فقدانك هاتفك لن تتمكن من العثور عليه ولن تشاهد مكان وجوده أبداً وقد لا تعمل بعض التطبيقات مثل “جوجل مابس” وغيرها.

الحظر المحدود على “أندرويد”

حتى تتمكن من تشغيل بعض التطبيقات المفضلة بالنسبة لك التي لا تعمل إلا في حالة تفعيل تتبع الموقع الجغرافي، يمكنك تفعيل الحظر المحدود أو المحدد لعدد معين من التطبيقات، الذي يختلف من هاتف لآخر على النحو التالي:

– جوجل بيكسل: انتقل إلى الإعدادات، ومنها إلى التطبيقات والإشعارات، انتقل إلى الإعدادات المتقدمة، ثم اذهب إلى أذونات التطبيق، ثم الموقع الجغرافي، وألغ تفعيله.

– سامسونج جلاكسي: انتقل إلى الإعدادات، ومنها إلى التطبيقات، ستجد في القائمة 3 نقاط في الجزء العلوي الأيسر، ثم انتقل إلى أذونات التطبيقات، ومنها إلى تتبع الموقع الجغرافي وألغه.

– هواوي: انتقل إلى الإعدادات، ومنها إلى التطبيقات والإشعارات، ثم إلى الأذونات، وحدّد موقعك الجغرافي ثم ألغ تفعيله.

الحظر على آيفون

تختلف الهواتف العاملة بنظام تشغيل “آي أو إس” المخصص لهواتف “آيفون” عن هواتف الأندرويد في طريقة حظر تتبع الموقع الجغرافي.

وللحظر التام يمكنك اتباع الآتي:

اذهب إلى الإعدادات، ومنها إلى أيقونة الخصوصية، ثم خيار “خدمات الموقع”، اختر خيار إيقاف تشغيل خدمات تتبع الموقع الجغرافي تماماً.

لكن هذا سيتسبّب أيضا في التأثير بالسلب على بعض الخدمات والتطبيقات، مثل تطبيقات الخرائط والبحث عن هاتف آيفون عند فقده عبر “آي كلاود”.

لذلك ينبغي إليك أن تتبع الخطوات التالية لعدم فقدانك تلك التطبيقات:

اذهب إلى الإعدادات، ومنها إلى الخصوصية، ثم خدمات الموقع.

سترى حينها قائمة التطبيقات التي يمكنها أن تصل إلى بيانات الموقع الخاص بك، يمكنك النقر على كل منها وتحديده إما بالسماح لتتبع موقعك الجغرافي أبداً، أو أثناء استخدام التطبيق، أو دائماً.

ماذا بالنسبة للتطبيقات التي تتبعتك في السابق؟

حظرت الآن وصول التطبيقات والخدمات المختلفة لتتبع موقعك الجغرافي من الآن فصاعداً، ماذا بالنسبة للبيانات السابقة التي جمعتها الشركات عنك، هل يمكنك أن تحذف تلك البيانات؟

بالنسبة لهواتف أندرويد:

يمكنك أن تطلب من “جوجل” أن تحذف أي تسجيل لموقعك الجغرافي، عن طريق النقر في سجل المواقع داخل حسابك على “جوجل”، ثم احذف معلومات نهائياً عليها، ولن تتمكن من استردادها.

هواتف آيفون:

انتقل إلى الإعدادات، ثم إلى الخصوصية، واذهب إلى خدمات الموقع، وانتقل إلى أسفل للعثور على خدمات النظام، ثم انتقل إلى خيار “المواقع المهمة”.

انقر بعدها على خيار مسح السجلات بالكامل، ستظهر لك رسالة من شركة “أبل” بأن تلك المعلومات مشفرة، لكن واصل العملية حتى يتم مسح السجلات بصورة كاملة.