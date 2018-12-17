بسبب “السرعة”.. #التجارة تستدعي 560 شاحنة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 560 شاحنة Hino 700 موديل 2013 – 2015. وبينت الوزارة في بيان لها على حسابها الرسمي بتويتر أن سبب الاستدعاء يعود لوجود خلل في مستشعر السرعة قد يؤدي إلى قراءة غير صحيحة لسرعة الشاحنة؛ مما يزيد من احتمالية تجاوز الحد الأقصى المسموح به للسرعة وخطر وقوع حادث.

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