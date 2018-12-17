مسام: انتزاع أكثر من 24 ألف لغم حوثي من #اليمن

الخليج - واس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2018م انتزاع 43 لغماً مضاداً للأفراد و393 لغماً مضاداً للآليات و23 عبوة ناسفة و664 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه 1,123 لغمًا.

الجدير بالذكر أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع 24,075 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء«مسام» يعلن انتزاع أكثر من 24 ألف لغم حوثي من اليمن.