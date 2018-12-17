انقطعت أخبارهم .. 4 مفقودين في نفود الجفر وطائرة تبحث عنهم

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

بدأ فريق جمعية عون للبحث والإنقاذ عند الساعة ١٢:٣٠ صباح اليوم الإثنين، البحث عن أربعة أشخاص انقطعت أخبارهم في نفود الجفر - ٨٠ كلم شمالي حائل، وذلك بعد رحلة لهم بدأت الخميس الماضي، على أن تنتهي أمس الأول السبت، إلا أنهم لم يعودوا إلى مقر عملهم في مستشفى الصحة النفسية ببريدة؛ الأمر الذي جعل ذويهم يقومون بإبلاغ الجهات المختصة عنهم، ومن ثم إبلاغ فرق البحث المختلفة للبحث عن المفقودين الأربعة.

وأعلنت جمعية عون للبحث والانقاذ، أن أعضاء الجمعية وصلوا ترافقهم طائرة شراعية للبحث عن #مفقودي_الجفر بمنطقة #حائل، والبدء على الفور ليلاً بعد رسم خطة للبحث عن المفقودين.

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