بالصور| "سيلفي" يتسبب في سقوط فتاة من أعلى كوبري "ستانلي" بالإسكندرية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أصيبت فتاة مساء اليوم، إثر تعرضها للسقوط في مياه البحر بالإسكندرية، وذلك بسبب جلوسها على السور الحديدي لكوبري "ستانلي" لالتقاط صورة "سيلفي"، ما أدى لاختلاء توازنها وسقوطها بالبحر، مساء اليوم.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، بورود من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بسقوط فتاة بمياه البحر من أعلى كوبري ستانلي، شرق الإسكندرية.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة الرمل أول وبرفقتهم قوات من إدارة الحماية المدنية "وحدة الإنقاذ النهري" إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص سقوط فتاة في العقد الثاني من العمر، مقيمة بدائرة القسم، أثناء قيامها بالتقاط صورة لنفسها "سليفي" مستخدمه هاتفها المحمول، في وضع جالسه أعلى السور الحديدي الخاص بالكوبري، اختل توازنها وسقط بمياه البحر وتم إنقاذها من قبل بعض الأشخاص أثناء تواجدهم بالكوبري.

جرى إسعافها عقب خروجها من البحر، وبسؤالها لم تتهم أحد بالتسبب في سقوطها من أعلى الكوبري.

تم إخطار النيابة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، لـ"الوطن"، إنه جرى خروج الفتاة من مياه البحر عقب سقوطها من قبل بعض الشباب أثناء تواجدهم بالكوبري، مؤكدا أنه جرى إسعافها فور خروجها.