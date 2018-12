دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة دعوى قضائية ضد آبل بداعي التضليل في تسويق آيفون XS وXS Max

رفع رجل وإمرأة من ولاية كاليفورينا دعوى قضائية ضد شركة آبل الأسبوع الماضي وذلك بعد اقتنائهما لآيفون XS وXS MaX عبر الطلب المسبق، حيث عبر محامي المدعيين على أنهما قاما بشراء الهاتفين دون العلم أنهما يحويان على نتوء أو تداخل في الحواف بأي شكل كان، وذلك نظراً للصور الدعائية التي نشرتها آبل لتسويق الآيفون وعلى موقعها الرسمي والتي تخفي النتوء بشكل واضح على حد تعبيرهم والتي على أساسها قاما بابتياع آيفوناتهم.

ووفقاً لنص القضية الذي نشرته Business Insider البالغ 55 صفحة فإن تركيز المدعين كان على عدد بكسلات الشاشة ووضوحها ودقتها بالمقارنة مع إصدارات سابقة كآيفون 8 بلس، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة المساحة المقتطعة من شاشة XS وXS Max بالنتوء والزوايا الدائرية للشاشة بحيث تغير من قيمة الدقة في هذا الطراز، وتم توضيح هذه النقطة أن إعلان الهواتف بَيّن دقةً غير الموجودة فعلياً في الهواتف بالإضافة لوجود قصور فعلي في التعامل مع ألوان محددة كالأزرق والأحمر الأخضر وعرض بكسلاتها الحقيقية، وصفت القضية أيضاً آيفون 8 بلس على أنه ذو شاشة بدقة أفضل من هواتف آيفون الأخرى الأرخص ثمناً كما أنه أفضل من XS!

وقد نوه عدة أشخاص قبل الإطلاق الرسمي للآيفون أثناء فترة التسريبات إلى تعمد الشركة إخفاء النتوء وكان من ضمنهم المصمم اولي جيبس حيث

Clever Apple hiding the notch on the more expensive iPhone (left) by strategic positioning of the wallpaper artwork pic.twitter.com/P7dX7G8YcD