شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى يدين إعلان إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم الاثنين، إعلان الحكومة الإسرائيلية بناء وحدات استيطانية جديدة وإقرار آلاف المنازل الاستيطانية ومصادرة الأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية. واعتبر الصفدى- حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"- هذا الإعلان خرقا للقانون الدولى وتصعيدا يزيد التوتر، مؤكدا أن الاستيطان ممارسة أحادية لا شرعية تكرس الاحتلال وتقوض فرص حل الصراع. وشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسئولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان وكل الممارسات التصعيدية اللاشرعية التى تنتهك حقوق الشعب الفلسطينى والتى لن تؤدى إلا إلى مزيد من التوتر والاحتقان والعنف الذى سيهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

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