شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى السعودى يؤكد حرص المملكة على وحدة العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم الاثنين على وقوف المملكة مع العراق في استقراره ووحدة أراضيه.

جاء ذلك خلال لقاء آل الشيخ بمقر المجلس بالرياض اليوم مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي والوفد المرافق .. حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية واس

ومن جانبه أكد الحلبوسي أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين مشيراً إلى عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين العراق والسعودية.

وبحث الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تصب في تعزيز العلاقات بين البلدين، وبخاصة العلاقات البرلمانية بين مجلسي الشورى السعودي والنواب العراقي وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين من خلال تبادل الزيارة بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

ووجه رئيس مجلس النواب العراقي ، الدعوة لرئيس مجلس الشورى السعودي لزيارة العراق.