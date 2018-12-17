موسكو: وزراء خارجية الدول الضامنة يلتقون في جنيف يوم 18 ديسمبر

موسكو — سبوتنيك قال متحدث من الوزارة للصحفيين: "في الـ 18 من ديسمبر، يخطط في جنيف لعقد لقاء وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا".

وأضاف المتحدث: "ستكون في مركز المناقشات، التسوية السياسة في سوريا مع التركيز على تشكيل المجلس الدستوري".

وكانت العاصمة الكازاخية أستانا قد استضافت، في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الجولة الحادية عشرة لمباحثات أستانا حول سوريا، واستمرت ليومين بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) وبحضور وفدي المعارضة والحكومة السورية، إضافة إلى مراقبين من الأمم المتحدة والأردن.

وترأس اللقاء المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، الوفد الأممي المشارك في الجولة الجديدة من عملية أستانا.

وتعمل روسيا إلى جانب شركائها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا [تركيا وإيران] والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.