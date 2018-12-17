ساما: إصدار قواعد الترخيص والرقابة لـ #شركات_التأمين_الأجنبية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن صدور قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك نظرًا لما يشكله قطاع التأمين في المملكة بكونه أحد أهم قطاعات الخدمات المالية التي تواكب مجمل الأنشطة الاقتصادية وتساهم في دعمها والمحافظة على استقرارها، وسعيًا من المؤسسة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة “2030” لدعم تنمية الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات تطوير القطاع المالي، ومن منطلق مواكبة تطورات قطاع التأمين حول العالم وتشجيع المنافسة العادلة.

وأُعدت هذه القواعد لتُبيّن وتُفسّر تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية على الفروع الأجنبية التي سيتم الترخيص لها بالعمل في المملكة.