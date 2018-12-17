البرلمان_العراقي عن العلاقات #السعودية العراقية: وحدة مصير وتاريخ

الخليج - واس

نوه رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق محمد ريكان الحلبوسي، بالعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق في شتى المجالات، والصلات التي تربط الشعبين الشقيقين، مؤكداً وحدة المصير والتاريخ، والترابط الجغرافي والثقافي بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح صحفي بعد اجتماعه اليوم، مع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر المجلس بالرياض اليوم.

وأعرب رئيس مجلس النواب العراقي عن تطلعه إلى مستقبل متطور في طبيعة هذا التعاون بين المملكة والعراق، بما ينعكس إيجاباً على الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن العراق في المرحلة القادمة المتعلقة بالبناء والإعمار يتطلب تعاون الأشقاء والأصدقاء وعلى رأسهم المملكة.

وأشاد بدور المملكة الكبير الذي أسهم في دعم العراق في حربه ضد التنظيمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش”، وقال: العراق تجاوز مرحلة صعبة بفضل دعم المملكة التي أسهمت في طرد تنظيم “داعش” الإرهابي من مناطق ومدن كثيرة في العراق.

وفيما يتعلق بالمباحثات التي أجراها مع رئيس مجلس الشورى، ذكر رئيس مجلس النواب العراقي أن الاجتماع بحث أهمية تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة والمجالات التي تتعلق بالاستثمار وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين، من خلال فتح المنافذ الحدودية ابتداءً من منفذ عرعر وتطويره وتنسيق المواقف المشتركة بما يتعلق بوضع المنطقة بشكل عام وكيفية العمل المشترك إضافة إلى تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية في المجلسين وتبادل الخبرات بينهما.

وعبّر رئيس مجلس النواب العراقي، في ختام تصريحه، عن سعادته بزيارته للمملكة العربية السعودية، بناءً على دعوة من رئيس مجلس الشورى، منوهاً بما وجده الوفد من ترحيب منذ وصوله.