احذر.. 3 أضرار صحية لشرب #القهوة “على الريق”

صحيفة الخليج الالكترونية

تعتبر القهوة من المشروبات الصباحية لدى الكثير من الأشخاص، كما تحتوي على عناصر غذائية تمد الجسم بفوائد صحية منها تخفيف آلام العضلات، تحسين الذاكرة، والوقاية من أمراض مثل مرض باركنسون ومرض السكري، لكن شرب القهوة على معدة فارغة يسبب الكثير من المشاكل الصحية، التي نتعرف عليها في السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع ” popsugar “.

مشاكل بالجهاز الهضمي

شرب القهوة على معدة فارغة يزيد من إنتاج‏ حمض المعدة، وفي حالة كون الجهاز الهضمي حساس، يسبب هذا تلفا لبطانة المعدة ويجعل أعراض عسر الهضم أو الحرقة أو أعراض القولون العصبي أكثر سوءاً.

التوتر وسرعة ضربات القلب

شرب القهوة على معدة فارغة يمكن أن يزيد من أعراض القلق، مما يسبب التوتر، وزيادة ضربات القلب، والتهيج، وعدم القدرة على التركيز.

هناك سبب آخر لعدم شرب القهوة في الصباح، هذا السبب له علاقة بساعتنا الداخلية، والمعروفة باسم الإيقاع اليومي، لأنها المسؤولة عن إطلاق هرمون يسمى الكورتيزول، والذي يؤثر على مستويات الطاقة لديك.

الأرق

الإكثار من شرب القهوة على معدة فارغة بشكل منتظم يسبب قلة النوم والأرق والقلق، مما يؤدي إلى نقص الطاقة والشعور بالتعب، بالإضافة إلى انخفاض قوة الدماغ، ويمكن أيضاً أن يتداخل امتصاصها مع امتصاص الحديد والكالسيوم.

وللأضرار السابق ذكرها، يجب شرب القهوة بعد تناول الطعام، للاستفادة من فوائدها الصحية، ومنها تخفيف آلام العضلات، تحسين الذاكرة، والوقاية من أمراض مثل مرض باركنسون ومرض السكري.