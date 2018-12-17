مركز_الملك_سلمان_للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية على النازحين من #الحديدة إلى الضالع

الخليج - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 22 طنًا و200 كيلو غرام من السلال الغذائية للنازحي من الحديدة في مديريتي قعطبة ومريس بمحافظة الضالع، ضمن مشروع توزيع 15 ألف سلة غذائية مخصصة لنازحي محافظة الحديدة ، يستفيد من التوزيع 1,800 نازح.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروعًا.