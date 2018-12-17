شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار العقاري.. كل ما تريد معرفته عن أجدد خدمات المملكة والان مع التفاصيل

دشّن صندوق التنمية العقارية خدمة جديدة، هي "المستشار العقاري"، بهدف رفع مستوى رضا المستفيدين عن خدمات وزارة الإسكان والصندوق، وتقديم تحليل شامل لحالة المستفيد الائتمانية، وتعريفه بخيارات وحلول التمويل.

وفيما يلي يرصد "السعودية 365"، أبرز المعلومات عن خدمة المستشار العقاري:

- خدمة المستشار العقاري تسهم بشكل كبير في تحسين تجربة المستفيد بتوضيح أفضل المنتجات والعروض التمويلية المناسبة له لتيسير حصوله على التمويل العقاري بكل سهولة وتذليل كافة العقبات التي تواجهه في رحلة تملك المسكن الأول.

- الخدمة تعمل كأداة تفاعلية تربط مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية مع جهات التمويل، بحيث توفر للمستفيد خيارات متعددة للحلول التمويلية، كما تسهّل عليهم متابعة طلباتهم إلى حين استكمال توقيع عقدي الدعم السكني والتمويلي.

- تتيح الخدمة منتجات تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق أو من مشاريع وزارة الإسكان، أو تمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء، أو تمويل البناء الذاتي لأرض يملكها المواطن، أو تمويل برهن العقار.

- لاستفادة المدرجين على قوائم الانتظار في برنامج “سكني” من الخدمة يمكنهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، أو تطبيق الصندوق العقاري، أو زيارة فروع الصندوق أو المعارض والفعاليات التي يقيمها، زيارة مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء، مكاتب الوساطة العقارية، الاتصال على مركز العناية بالمستفيدين 199088.

- 5 منتجات تغطيها خدمة المستشار العقاري:

• تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق

• تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة من مشاريع وزارة الإسكان

• تمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء

• تمويل البناء الذاتي لأرض يملكها المواطن

• تمويل برهن العقار

- 6 قنوات للتسجيل في الخدمة:

• الموقع الالكتروني والتطبيق الخاص بالصندوق

• زيارة أحد فروع الصندوق الـ35

• زيارة المعارض والفعاليات التابعة للصندوق

• مواقع مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء وفلل وزارة الإسكان

• مكاتب الوساطة العقارية

• الاتصال على مركز العناية بالمستفيدين (199088)