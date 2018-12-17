السودان يعلن زيادة الأجور والمعاشات بموازنة 2019‎

وافق رئيس مجلس الوزراء السوداني معتز موسي، خلال اجتماع الأحد مع المكتب التنفيذي لاتحاد عام نقابات عمال السودان، بحضور وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، على زيادة الأجور والمعاشات، بموزانة 2019 وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).



وأوضح المهندس يوسف عبدالكريم رئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان في تصريحات للوكالة، أنه تم الاتفاق على زيادة الأجور بواقع 500 جنيه (نحو 10 دولارات) لأقل درجة في الهيكل الراتبي، لتتدرج حتى المجموعة الأولي لتصل لـ2500 جنيه (52 دولار)، مبينا أنه تم أيضا زيادة 500 جنيه لفئة المعاشيين.

وأضاف أن الاجتماع ناقش قضايا استحقاقات وحقوق العاملين الذين فقدوا وظائفهم في مؤسساتهم مثل الخطوط الجوية السودانية وكل الذين لديهم استحقاقات أو متأخرات، مبينا أن رئيس مجلس الوزراء وجه بأن تدفع لهم حقوقهم فورا.



يشار إلى أن نسبة التضخم السنوي في السودان ارتفعت إلى 68.93% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بـ68.44% في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، وتأتي قفزات التضخم إثر تدهور حاد في قيمة الجنيه السوداني دفع بسعره إلى حدود 60 جنيها للدولار الواحد في السوق السوداء، كما تسبب النقص الحاد في الوقود والخبز، وكلاهما مدعوم من الحكومة، في اصطفاف الناس في العاصمة أمام المخابز واصطفاف السيارات أمام محطات الوقود.