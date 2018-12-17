الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيا بالضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية وحتى فجر اليوم الاثنين 16 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير – في بيان له اليوم – إن 9 مواطنين تم اعتقالهم من عدة أنحاء في محافظة رام الله والبيرة بالإضافة إلى اعتقال 4 آخرين من محافظة بيت لحم، ومواطن واحد من كل من محافظة طولكرم ومخيم بلاطة في محافظة نابلس بالإضافة إلى معتقلين اثنين من القدس.

ومن جانبه أكد مركز معلومات وادي حلوة بسلوان جنوب الأقصى أن قوات الاحتلال كانت أصابت طفلين خلال اقتحامها حي بطن الهوى/الحارة الوسطى ببلدة سلوان.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اقتحمت حي بطن الهوى وداهمت منازل المواطنين، وأصابت طفلين بشظايا القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة التي أطلقتها بصورة عشوائية ومكثفة في المنطقة.

وأوضح المركز “أن المستوطنين القاطنين بحي بطن الهوى- بحماية ودعم من حراسهم- تعمدوا استفزاز السكان في الحي والاعتداء على الأطفال بالدفع والضرب والألفاظ النابية”.

ولفت المركز إلى أن كاميرات المراقبة في الحي وثقت صفع إحدى المستوطنات، خلال سيرها في شارع الحي، الطفل حمزة زهير الرجبي على وجهه أثناء جلوسه في المنطقة، ووفر الحراس الحماية لها وإبعادها عن المنطقة، في الوقت الذي اقتحمت فيه قوات الاحتلال الحي واعتقلت طفلا، رغم الاعتداء عليه من قبل المستوطنة، كما احتجزت قوات الاحتلال الطفل حمزة داخل بؤرة استيطانية في الحي، واعتدت عليه بالضرب قبل أن تخلي سبيله.

وفي سياق آخر..أفرجت سلطات الاحتلال، عن السيدة جهاد غزاوي من القدس بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 15 يوما.

وكان الاحتلال اعتقل غزاوي صباح أمس أثناء خروجها من المسجد الأقصى.

وفي سياق آخر أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم ، تدريبات عسكرية بالمدفعية الثقيلة، شرق مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال نشرت، صباح اليوم، عشرات الآليات المجنزرة، قرب مدخل قرية العقبة شرق طوباس.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الاحتلال وضع عشرات الآليات في أراضي المواطنين بالقرب من مدرسة ذكور تياسير، وسمع دوي انفجارات قذائف مدفعية في بطون الجبال المنتشرة.

ويجري الاحتلال تدريبات عسكرية يتخللها اقتحام الدبابات لأراضي المزارعين قرب المدخل الغربي لقرية العقبة.

يشار إلى أن الاحتلال طرد أمس، 14 عائلة فلسطينية من خربة ابزيق شمال طوباس؛ بهدف التدريبات العسكرية.

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