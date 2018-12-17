شكرا لقرائتكم باسيل: هدية عيد الميلاد ستكون إعلان الحكومة "حزب الله":لا مانع اذا كانت حصة الرئيس 12 وزيرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 14 ساعة في 17 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 17 ديسمبر 2018 / 00:40

أمل وزير الخارجية اللبناني، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في ان "تكون كل الأيام عيد، وإن شاء الله نأتي لكم بعيدية وهي تشكيل حكومة، وهذه تكون عيدية لكل اللبنانيين، ولكن علينا الحفاظ على قيمة هذه العيدية، لأنه اذا فقدت قيمتها لا تعد عيدية إنما مشكلة، ونحن نريد ان نأتي لكم بحل، والحل يقوم على ان لا يكون هناك ظلم ولا اكراه ولا اقصاء ولا احتكار، بل عدالة، وعدالة التمثيل هي التي تأتي بحكومة وحدة وطنية، وان شاء الله بالأعياد يكون لدينا حكومة وحدة وطنية فيها عدالة التمثيل".



وكان باسيل رعى الريسيتال الميلادي في جديدة مرجعيون، في جنوب لبنان، في حضور فعاليات اجتماعية، سياسية، دينية، تربوية، رؤساء بلديات، مخاتير، وحشد من أهالي المنطقة، والقى كلمة توجه فيها الى الحضور بالقول: "أتينا الى هنا لنقول لكم انكم لستم منسيين، الأيام والظروف والدولة وكل العوامل ظلمتكم، وأتى قانون الإنتخاب الأخير ليحاول ان يقدم تمثيلا افضل، ونحن نؤكد لكم ان مشوار تمثيلكم وحضوركم سنتابعه حتى الأخير كي تتمثلوا كما تريدون، وان شاء الله وضمن استطاعتنا، بان يكون للجنوب هذه المرة أو في المرة القادمة وزير للتيار الوطني الحر، وهذا الأمر يشعركم بأهميتكم وحضوركم".

اضاف: "أنتم عندكم أرض مباركة فيها خير وعندكم بحر في الجنوب فيه خير وفيه نفط، وعندكم اهم شيء وهو التنوع في هذه المنطقة، وهذا هو الصمود الحقيقي بوجه عنصرية اسرائيل وعنصرية الإرهاب، هذا الذي سمح للبنان ان يصمد، فكل أحادية مصيرها ان تسقط مهما تعجرفت وتوهمت ان بقدرتها الغاء الغير، فهي محكومة بالسقوط، وانتم محكومون بالبقاء، انتم الصمود والنموذج بوجه اسرائيل، اسرائيل هذا النموذح المتعنت والعنصري الذي لا يشبهنا بتنوعنا".

وتساءل عن الخروق الإسرئيلية "التي "تحصل 150 مرة بالشهر لسيادتنا وبلدنا وأجوائنا، اليس هذا خرقا؟ والعالم يسكت عن ذلك، العالم لا يحق له ان يتحدث عن خرق واحد، ويكون متحيزا، لذلك علينا دائما الدفاع عن حقوقنا وبلدنا وسيادة بلدنا".

وغرّد باسيل عبر "تويتر" قائلا: "لبنان محمي بجيشه وبمقاومته والأهم انّو محمي بتنوّعه وتعدّديته يللّي بيهزموا أحاديّة وعنصريّة اسرائيل".

على الجميع ان يضحي لولادتها

ومن بلدة رميش في قضاء بنت جبيل، حيث وضع إكليل ورد على ضريح اللواء الركن فرنسوا الحاج، قال باسيل: "إن هدية العيد ستكون إعلان الحكومة مع ميلاد المسيح، وهذه الحكومة هي للجميع، وإن لم تنجز سيكون فشلها فشلا للجميع، واذا ولدت فهي نجاح لكل لبنان وستكون على أساس الخير والعدالة، وبما أن الحكومة هي للجميع، فعلى الجميع ان يضحي لإنجاز ولادتها مع احترام معايير التأليف. نريدها حكومة للكل ولخير الكل ولمحاربة الفساد بنفس جديد لبناء مستقبل الوطن".

حزب الله لا يرفض الثلث الضامن للرئيس"

وقال عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق: "النواب السنة المستقلون صاروا جزءا من المعادلة السياسية ولا يمكن لأحد أن يتجاهل حقهم أو أن يلغيهم، وليسوا بحاجة لاعتراف لأن نجاحهم وحجم تمثيلهم يعطيهم حقهم في المعادلة، أما رئيس الحكومة المكلف، عندما يرفض تمثيلهم ضمنيا، فهو يتنكر لنتائج الإنتخابات النيابية، لكن الوضع تغير... وأول خطوة باتجاه الحل هي في أن يستمع الرئيس المكلف إليهم ويجتمع بهم ويحاورهم".

واضاف: "ليس حزب الله من أعطاهم الحق في أن يتمثلوا بالحكومة، بل صناديق الإقتراع ، لذلك حزب الله ليس مفاوضا عنهم في التوزير في الحكومة الجديدة، ولا يضغط عليهم وإنما يقبل بما يقبلون به... والحديث عن رفض حزب الله للثلث الضامن لرئيس الجمهورية افتراء ومحاولة فاشلة للتغطية على هوية المعطل، علاقة حزب الله برئيس الجمهورية في أحسن حال، والحزب يشجع على زيادة حصة رئيس الجمهورية لأنه كلما كان الرئيس في موقع قوة داخل الحكومة كلما كانت الضمانة والتأثير والفعالية أكثر، وحزب الله لا يمانع إذا كانت حصة رئيس الجمهورية 11 أو 12، والمشكلة ليست هنا، بل في إصرار الرئيس المكلف على رفض الإستماع للنواب السنة المستقلين وإعطائهم حقهم".

كرامي: لا انتظر ان يستقبلني احد

وتعليقا على ما يتم تداوله من افكار ومقترحات واجواء ليونة في موقف نواب سنة 8 أذار، أكد النائب ​فيصل كرامي​ انه "اذا كان أصحاب خريطة التخريجة الحكومية جادين في المبادرة التي تقول بأن استقبال رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ للنواب الستة المستقلين هو تنازل سيقابله تنازل منهم بالقبول بتوزير سني من خارجهم، فإنني ابلغهم جميعاً ان هذه مهزلة لا تمت الى ال​سياسة​ والجدية بصلة". وقال: "مع احترامي للجميع فإن كل واحد منا تاريخه معروف. وانا لا انتظر ان يستقبلني احد مهما علا شأنه متنازلاً بأنه استقبلني. وعليهم أن يبحثوا عن غيري لكي يعرضوا عليه هذه الإهانة".