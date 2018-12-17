شكرا لقرائتكم السراج يلتقي ممثلي أسر الشهداء والجرحى والمفقودين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طرابلس - «الحياة» | منذ 14 ساعة في 17 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 17 ديسمبر 2018 / 01:04

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا فائز السراج، وفداً من ممثلين عن أهالي الشهداء والجرحى والمفقودين في حضور وكيل وزارة الصحة محمد هيثم.



وخلص الاجتماع الذي حضره المستشار المالي ميلود الرجباني، والمستشار القانوني عادل الشتيوي إلى تشكيل لجنة لتنفيذ القرار الرقم 1 لعام 2014 في شأن رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، على أن تحرص اللجنة على مراجعة لائحة تنفيذ القانون والتأكيد على تفعيله.

وأبدى السراج استعداده لتذليل كل ما يعيق تنفيذ القرار، مؤكداً ضرورة الالتزام بمنح المزايا والحقوق المادية والمعنوية التي يتضمنها.

كما التقى السراج أمس، وفداً يضم ممثلين عن مبتوري الأطراف وذوي الإعاقة بمناطق «طبرق، درنة، القبة، بنغازي، الجبل الأخضر، أجدابيا، البريقة، الكفرة، طرابلس، الزاوية، غريان، زوارة، الزنتان، القلعة».

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن اللقاء الذي عقد في مقر المجلس في طرابلس تناول الصعوبات التي تعانيها شريحة ذوي الإعاقة وإجراءات دعم مراكز إعادة التأهيل الخاصة بهذه الشريحة.

وأكد السراج ضرورة توفير الإمكانات والأجهزة اللازمة لإعادة التأهيل والعمل على بناء كوادر وطنية والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا الشأن، إضافة إلى تذليل العقبات أمام صناعة وتركيب الأطراف وعمليات التوريد المطلوبة.