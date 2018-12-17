شكرا لقرائتكم ويكريميسينغي رئيساً لحكومة سريلانكا مجدداً بعد إقصائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كولومبو - أ ف ب، رويترز | منذ 14 ساعة في 17 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 16 ديسمبر 2018 / 22:16

أعاد الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي إلى منصبه الذي كان أقصاه منه، بعد أسابيع على فوضى سياسية شهدتها البلاد.



وكان سيريسينا أقال ويكريميسينغي في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وعيّن مكانه الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسي الذي انسحب السبت في نهاية المطاف، ما أتاح إعادة ويكريميسينغي يشغل منصب رئيس الوزراء لولاية خامسة، لكنه لم يكمل أياً من الفترات الأربع السابقة.

ووَرَدَ في بيان اصدره «الحزب الوطني الموحّد لسريلانكا» الذي يقوده ويكريميسينغي: «نشكر مواطني سريلانكا الذين كافحوا ضد الاستيلاء على السلطة بالقوة وعملوا لإعادة الديموقراطية».

ويكريميسينغي الذي أدى القسم الدستورية أمس، كتب في «تويتر»: «إنه انتصار للمؤسسات الديموقراطية في سريلانكا ولسيادة مواطنينا. أشكر كل مَن وقفوا بثبات للدفاع عن الدستور ولضمان انتصار الديموقراطية». وقال لأنصاره إنه سيعمل لتحسين «الوضع الاقتصادي ومستوى المعيشة» لمواطني سريلانكا، بعد أن يعمل لـ«إعادة الوضع في البلاد إلى طابعه».

وكانت إقالة ويكريميسينغي وتعيين راجاباكسي مكانه أغرقت الجزيرة في فوضى سياسية وغموض اقتصادي، وبدت متّجهة إلى شلل في الموازنة. هذا الاحتمال دفع سيريسينا إلى إتخاذ قرار بإعادة ويكريميسينغي (69 سنة) إلى منصب رئيس الوزراء، على رغم خلافات سياسية وشخصية بينهما.

وبما أن راجاباكسي لم يكن قادراً على نيل تأييد معظم النواب لتثبيت ترشحيه، حاول الرئيس تعيينه بالقوة عبر حلّ البرلمان في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ودعا إلى انتخابات نيابية مبكرة. لكن القضاء ألغى قراره معتبراً أنه ينتهك الدستور.

وكان سيريسينا يرفض إعادة رئيس الوزراء المقال إلى منصبه، واتهمه بأنه «فاسد» ويمتلك رؤية ليبرالية للسياسة تخالف تقاليد سريلانكا. لكن مصادر قريبة من الطرفين ذكرت أنهما عقدا لقاءً منفرداً قبل ايام، مكّنهما من وضع خلافاتهما جانباً.

جاء ذلك بعدما رفضت المحكمة العليا في سريلانكا الجمعة الماضي محاولة راجاباكسي إلغاء حكم محكمة أقلّ درجة، منعه وحكومته من أداء مهماتهم.

ورفضت دول أجنبية الاعتراف بحكومة راجاباكسي، وخفّضت وكالتا «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لسريلانكا، مستشهدتين بأخطار إعادة التمويل وغموض الآفاق السياسية.

وقال مسؤولون حكوميون وديبلوماسيون أجانب الشهر الماضي إن معظم الخلاف بين سيريسينا وويكريميسينغي تركّز على نزاع في شأن كيفية التوفيق بين المصالح الهندية والصينية في سريلانكا. وتضخّ بكين استثمارات ضخمة في سريلانكا، لكن الهند قوة تقليدية في المنطقة.