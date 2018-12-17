شكرا لقرائتكم الحوثي يخرق وقف اطلاق النار في الحديدة.. وغريفث يطالب باحترام الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن، الحديدة - «الحياة» | منذ 14 ساعة في 17 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 17 ديسمبر 2018 / 00:51

خرقت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران اتفاقية وقف اطلاق النار التي تمت في السويد إذ شنت أمس «هجوماً كبيراً» على موقع للقوات الحكومية في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة على ساحل البحر الاحمر.



وتجددت الاشتباكات بين الأطراف اليمنية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غرب اليمن، على رغم الاتفاق المبرم في السويد بشأن وقف إطلاق النار في المحافظة.

ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أمس، الأطراف اليمنية إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة. وقال في بيان نشر عبر «تويتر»: «يتوقع المبعوث الخاص من الطرفين احترام التزاماتهما بمقتضى نص وروح اتفاق ستوكهولم، والانخراط في التطبيق الفوري لبنود الاتفاق».

وأضاف أن الأمم المتحدة تعمل عن كثب مع الحكومة اليمنية والحوثيين، لضمان التطبيق السريع والتام لبنود الاتفاق». ونقلت وكالة «فرانس برس»، أمس (الأحد)، عن مصدر في القوات الحكومية الشرعية قوله إن 29 مسلحاً على الأقل قتلوا، بينهم 22 حوثياً، جراء الاشتباكات والغارات التي شهدتها المحافظة الليلة الماضية.

وأكد المصدر أسر سبعة من الحوثيين جراء هجوم في مديرية الدريهمي جنوب ميناء الحديدة. من جانبه، وصف أحد سكان المحافظة المواجهات التي شهدتها المنطقة منذ ليل أول من أمس بأنها «عنيفة»، حيث استخدم الطرفان المتحاربان رشاشات ومدافع ومنظومات مضادة للطيران وسُمع دوي الطيران بدون توقف خلال الليل وحتى الفجر.

وشنت ميليشيات الحوثي عمليات نهب واسعة لمؤسسات الدولة ومنشآتها التجارية في مدينة الحديدة، فيما أوضحت مصادر ميدانية أن الحوثيين نقلوا كل ما تم سلبه ونهبه إلى صنعاء التي يحتلها المتمردون.

في غضون ذلك، أكدت مصادر في الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين والأمم المتحدة أن نظام وقف إطلاق النار في الحديدة سيدخل حيز التنفيذ غداً (الثلثاء)، بموجب الاتفاق المبرم في أول جولة حوار بين طرفي النزاع اختتمت في السويد الأسبوع الجاري.