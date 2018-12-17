شكرا لقرائتكم ترامب في زيارة مفاجئة لمقبرة أرلينغتون العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 14 ساعة في 17 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 16 ديسمبر 2018 / 22:16

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارة مفاجئة لمقبرة أرلينغتون قرب واشنطن، بعد انتقادات لامتناعه عن تكريم جنود سابقين في يوم «المحاربين القدامى» وإلغائه زيارة للمقبرة الأميركية في فرنسا.



وكان ترامب امتنع في يوم «المحاربين القدامى» في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عن زيارة مقبرة أرلينغتون التي تبعد 3 كيلومترات من البيت الأبيض، كما يفعل الرؤساء الأميركيون عادة كل سنة.

وبعدما واجه انتقادات عنيفة، اعترف بتقصيره قائلاً: «كان يجب أن أفعل بذلك. كنت مشغولاً جداً في إجراء اتصالات هاتفية لمصلحة البلاد». وأشار إلى هطول أمطار في ذلك اليوم. وكان ترامب عائداً من فرنسا للمشاركة في الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، في زيارة كان يُفترض أن يتوجّه خلالها إلى المقبرة الأميركية في بوا بيلو التي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي باريس وتضمّ رفات جنود أميركيين قُتلوا خلال الحرب. وقال الرئيس آنذاك إن فريقه الأمني أكد أن الأحوال الجوية ليست آمنة للتنقل جواً بمروحية.

وجاءت زيارة ترامب مقبرة أرلينغتون في يوم غائم وماطر وفي أحوال جوية شبيهة للتي كانت سائدة خلال زيارة كانت مقررة لمقبرة اين مارن شرق باريس، قبل أن يلغيها الرئيس الأميركي.

وشارك الرئيس حاملاً مظلة سوداء كبيرة، في مراسم مقتضبة في مقبرة أرلينغتون، في إحياء يوم «أكاليل في أنحاء أميركا» الذي يتجمّع فيه آلاف الأميركيين في المقابر العسكرية، ليضعوا أكاليل ورود على نصب العسكريين. وقال ترامب إن الحكومة تعتزم شراء قطعة أرض مجاورة لتوسيع مقبرة أرلينغتون التي تضمّ رفات أكثر من 400 ألف جندي. وتابع: «نعمل على ذلك بجهد كبير. سننجز العمل».

وكان الرئيس أعلن أن وزير الداخلية راين زينك سيغادر منصبه أواخر العام. جاء ذلك بعد اختيار ترامب مدير الموازنة في البيت الأبيض ميك مولفيني لخلافة جون كيلي في منصب أبرز موظفي البيت الأبيض.

وكان زينك هدفاً لتحقيقات متعلّقة بمسائل أخلاقية، ما جعله موضع شكاوى دائمة من الديموقراطيين. وكتب على «تويتر»: «لا يمكنني تبرير إنفاق آلاف الدولارات، للدفاع عن نفسي وأسرتي ضد مزاعم كاذبة. الأفضل أن يركّز الرئيس و(وزارة) الداخلية على الإنجازات بدل ادعاءت زائفة».

لكن تشاك شومر، زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، اعتبر أن «زينك كان واحداً من أكثر أعضاء الحكومة تسبباً بضرر، بسبب الطريقة التي عامل بها بيئتنا وأراضينا العامة القيّمة والطريقة التي عامل بها الحكومة».

اما النائب الديموقراطية نانسي بيلوسي المرشحة لاستعادة منصبها رئيسة لمجلس النواب، فرأت أن «زينك كان خادماً مخزياً للمصالح الخاصة»، مضيفة ان «انتهاكاته الأخلاقية الرهيبة وجّهت ضربة خطرة ودائمة للأراضي المملوكة للدولة والبيئة والهواء النقي والمياه النظيفة».

وخضع زينك لنحو 15 تحقيقاً في شأن عقارات يملكها في ولايته مونتانا، وحول تصرّفاته خلال توليه منصبه، بينها سماحه لزوجته باستخدام سيارات حكومية وآخر متعلّق باصطحابه حراسة أمنية خلال قضائه عطلة في تركيا. وتعرّض الوزير أيضاً لانتقادات عنيفة نتيجة إنفاقه الباذخ.