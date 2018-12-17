شكرا لقرائتكم الرئيس المصري في النمسا لتعزيز الشراكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 14 ساعة في 17 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 16 ديسمبر 2018 / 22:26

بدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس زيارة إلى العاصمة النمسوية فيينا تستمر أربعة أيام، في ضوء المشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما.



وتعد تلك الزيارة الأولى للسيسي إلى فيينا، والأول لرئيس مصري منذ 11 عاماً، إضافة إلى أنها الزيارة الثنائية الوحيدة التي خصصها الجانب النمسوي من ضمن كل رؤساء الدول المشاركة في منتدى أوروبا وأفريقيا والذين يتجاوز عددهم 50 رئيس دولة ورئيس وزراء، وفق سفير مصر في النمسا عمر عامر.

وأفاد بيان للناطق الرسمي باسم الجمهورية السفير بسام راضي، بأن مشاركة السيسي في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كل من المستشار النمسوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي والرئيس الرواندي بول كاغامي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وأضاف البيان أن توجيه الدعوة للسيسي في أعمال المنتدى تنطلق من التقدير لدور ومكانة مصر الأفريقية والإقليمية، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الأفريقي خلال العام المقبل ٢٠١٩، حيث من المقرر أن تتناول كلمة الرئيس خلال المنتدى رؤية مصر نحو دفع وتعزيز جهود التنمية في أفريقيا.

وبخصوص العلاقات المصرية- النمسوية، أوضح السفير بسام راضي أن زيارة السيسي النمسا ستتضمن أيضاً عقد لقاء قمة مع المستشار النمسوي، فضلاً عن محادثات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين والساسة والمستثمرين النمسويين لبحث أطر التعاون الثنائي، بخاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، التكنولوجيا والابتكار، التعليم والبحث العلمي، والنقل والسكك الحديد، إضافة إلى تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف في شأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس اتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي أن العلاقات المصرية- النمسوية تشهد أفضل عصورها في عهد الرئيس السيسي منذ أن فتح الباب أمام ملفات سياسية مع دول أوروبا وآسيا وأفريقيا ما انعكست بنتائج اقتصادية وشراكات استراتيجية. وأضاف بيومي، في تصريحات لـ «الحياة»، أن مصر تولي أهمية كبيرة للمشاركة في أعمال المنتدى الأوروبي- الأفريقي باعتبار مصر بوابة العالم إلى أفريقيا والقبلة الأولى التي استضافت أولى أعمال هذا المنتدى في العام 2000، إضافة إلى أن جهد مصر الحثيث خلال السنوات الأخيرة في استعادة دورها في أفريقيا وترؤسها الاتحاد الأفريقي الشهر المقبل. ولفت رئيس اتحاد المستثمرين العرب إلى أن المنتدى يتيح الفرصة أمام مشاورات بين الرؤساء والزعماء المشاركين من البلدان الأوروبية والأفريقية. وأشار بيومي إلى أن مصر استفادت من خبرات النمسا في مجالات في مشاريع الكهرباء والمياة والسياحة.

وقال مساعد وزير الخارجية السابق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا حسن إن الرئيس السيسي سيلتقي أعلى جهات سيادية في النمسا لبحث مناقشه قضايا على الساحة من بينها أزمات الشرق الأوسط والتطورات الأخيرة فى القضية الفلسطينية.

وأكد رخا لـ «الحياة» أن اللقاء الثنائي المقرر بين الرئيسين سيتم خلاله توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات بينها النقل والطاقة والتعليم. ولفت رخا إلى أن الفترات المقبلة سيشهد الاتحاد الأوروبي تعاوناً كبيراً مع الاتحاد الإفريقي خصوصاً بعد ترؤس مصر له.