شكرا لقرائتكم صهر روحاني يثير اتهامات بالمحسوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران، إسلام آباد – أ ب، رويترز، أ ف ب - | منذ 14 ساعة في 17 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 17 ديسمبر 2018 / 01:00

أثار تعيين صهر للرئيس الإيراني حسن روحاني رئيساً لهيئة المسح الجيولوجي، اتهامات بالمحسوبية.



وأفادت وكالة «تسنيم» للأنباء المحسوبة على استخبارات «الحرس الثوري»، باستقالة جعفر سارغيني، رئيس قسم التعدين في وزارة الصناعات، منتقداً «تعيينات غير مهنية». سارغيني لم يشر صراحة إلى قمبيز مهدي زاده، صهر روحاني، وهو طالب دكتوراه في الهندسة البترولية ومستشار لوزير النفط الإيراني واتحاد لعبة التايكوندو ومنظمة الشباب الوطني.

وأثار تعيينه رئيساً لهيئة المسح الجيولوجي انتقادات على مواقع للتواصل الاجتماعي، إذ استخدم إيرانيون غاضبون مجدداً هاشتاغ «غود_جينس» (الجينات الجيدة)، في إشارة إلى تصريح لنجل شخصية إصلاحية بارزة، برّر نجاح أعماله التجارية بوراثته «جينات جيدة» من والديه. وكتب إيراني على «تويتر»، في إشارة ضمنية إلى مهدي زاده: «لا أعلم هل أن الأصهرة أيضاً يورثون جينات جيدة».

وندّد رئيس تحرير صحيفة «اعتماد» علي مير فتاح بتعيين مهدي زاده، إذ كتب: «كلّما فعلنا شيئاً لنكون متفائلين، يحدث العكس. إننا محاصرون باليأس من جميع الأطراف، وفي هذه الظروف يأتي خبر تعيين صهر الرئيس، وبعدها علينا أن نجيب لسائق التاكسي عن سبب انتخابنا روحاني».

على صعيد آخر، أفادت وكالة الأنباء الطالبة الإيرانية (إيسنا) بأن السلطات أكدت وفاة السجين السياسي وحید صیادي نصیري، بعدما أعلنت منظمات غربية مدافعة عن حقوق الإنسان وفاته إثر إضرابه عن الطعام 60 يوماً في السجن.

ونقلت الوكالة عن مصدر إن نصيري سُجِن مرتين نتيجة تخطيطه لتخريب، بما في ذلك تنفيذ تفجير. وأضاف أنه توفي بسبب مرض في الكبد، من دون الإشارة إلى إضرابه عن الطعام.

من جهة أخرى، أفادت «إيسنا» بمقتل قدرة الله منصوري، وهو ضابط بارز في «الحرس الثوري»، إذ «أطلق النار على رأسه خطأً، فيما كان ينظّف سلاحه».

إلى ذلك، استدعت وزارة الخارجية الباكستانية السفير الإيراني في إسلام آباد، احتجاجاً على مقتل 6 من حرس الحدود الباكستانيين وجرح 14 آخرين، بعد هجوم شنّه مسلحون قرب الحدود مع إيران. وطالبت إسلام آباد طهران بـ «تنفيذ عمليات ضد المجموعة الإرهابية المسؤولة عن الهجوم»، علماً أن 4 من عناصرها قُتلوا خلاله.

وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي دان الهجوم، معلناً استعداد بلاده للمشاركة في «مكافحة الإرهاب بكل أشكاله».