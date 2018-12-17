شكرا لقرائتكم تفاؤل بحسم أزمة تشكيل حكومة عبد المهدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد – حسين داود | منذ 14 ساعة في 17 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 16 ديسمبر 2018 / 22:26

سادت أجواء تفاؤل بتسوية للازمة الحكومية في العراق بعد توافق بين الكتل السياسية على انهاء ازمة المرشحين للحقائب الثماني الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي، فيما شكك نواب في حل الازمة مع اقتراب الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على التشكيلة الوزارية.



وأجرى قادة الكتل السياسية والرئاسات الثلاث محادثات الاسبوع الماضي ركزت على مناقشة الازمة الحكومية وتمسك قوى سياسية بترشيح فالح الفياض حقيبة الداخلية وسط تحفظ زعيم تحالف «سائرون» مقتدى الصدر وكذلك التحالف النيابي «الاصلاح والاعمار».

وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» ان تفاهمات اولية تحققت بين الكتل حول استبدال المرشح لحقيبة الداخلية فالح الفياض بمرشح آخر، وسيقدم اسمه في جلسة البرلمان المقبلة.

وأضافت المصادر ان عودة الاحتجاجات الى البصرة واحتمال تطورها دفعا الكتل الى بحث ازمة الحكومة المستحكمة منذ شهر والتعجيل باستكمال تشكيلتها. وأشارت الى ان كتلاً اقترحت اعادة الفياض الى مناصبه السابقة كمستشار للأمن الوطني او رئيس لهيئة «الحشد الشعبي»، بعد الغاء عبد المهدي الاسبوع الماضي قرارات اتخذتها حكومة سلفه حيدر العبادي في فترة تصريف الاعمال، بينها تجريد الفياض من مناصبه.

ورجح النائب عن تحالف «الإصلاح والاعمار» رياض المسعودي تمرير الوزارات الثماني في جلسة البرلمان غداً.

وبحث رئيس تحالف «الإصلاح والإعمار» عمار الحكيم، مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ملف إستكمال التشكيلة الوزارية، وأفاد بيان لمكتبه بأن الجانبين «بحثا استكمال التشكيلة لكي يتسنى للحكومة تنفيذ برنامجها وتقديم الخدمات وتوفير فرص الاصلاح».

وشدد الحكيم والحلبوسي على «أهمية التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع اقرار القوانين المهمة ذات التماس المباشر مع الهمّ اليومي للمواطن».

على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية لقمان الفيلي امس ان الرئيس برهم صالح، تخلى في صورة قانونية عن جنسيته المكتسبة البريطانية. «إلتزاماً بما جاء في الدستور العراقي في (المادة 18) من عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى مكتسبة في حال انتخبوا أو كلفوا مهمات سيادية في جمهورية العراق».