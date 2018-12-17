شكرا لقرائتكم عدوى «السترات الصفر» تنتقل إلى تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة - أ ف ب | منذ 14 ساعة في 17 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 17 ديسمبر 2018 / 00:44

تظاهر آلاف من الأشخاص في مدينة دياربكر جنوب شرقي تركيا أمس، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة. وأشاد بعضهم بمحتجي حركة «السترات الصفر» في فرنسا.



وتجمّع المحتجون الذين لبّوا نداء «كونفيديرالية نقابات عمال الخدمة العامة»، وسط دياربكر التي تقطنها غالبية كردية، في ظلّ رقابة أمنية مشددة. وكُتب على لافتة: «لن ندفع ثمن الأزمة الاقتصادية».

وتدهور الوضع الاقتصادي كثيراً في الأشهر الأخيرة، نتيجة تراجع قيمة الليرة التركية، بعد توتر مع الولايات المتحدة ورفض الأسواق السياسات الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان. وبلغ التضخم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 21,62 في المئة، وعلى رغم الإجراءات الحكومية يشعر السكان يومياً بارتفاع الأسعار.

وأشاد محتجون بـ «السترات الصفر» في فرنسا، مطالبين بمزيد من العدالة الاجتماعية. وقال محمد سيرين المشارك في التظاهرة: «مطالبنا مشابهة وأهدافها ذاتها، لكن هناك فوارق في كل بلد. نطلب ظروف عيش إنسانية».

وطالب المحتجون بإعادة حوالى 150 ألف شخص طُردوا من وظائفهم، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016 إلى عملهم. وتتهم أنقرة الداعية المعارض فتح الله غولن بتدبير المحاولة الفاشلة، علماً أنه مقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999.