شكرا لقرائتكم عقدة حكومة كردستان العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - جودت كاظم | منذ 14 ساعة في 17 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 16 ديسمبر 2018 / 22:33

يسعى الحزبان الكرديان الرئيسيان «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني و «الاتحاد الوطني الكردستاني» الى توافقات نهائية لحسم تشكيلة الحكومة الجديدة لاقليم كردستان من خلال عقد اجتماعات موسعة.



وقال مصدر مطلع لـ «الحياة» ان «قيادات الحزبين الكرديين باشرت اجتماعات موسعة مع اعضائهما للوصول الى اتفاقات نهائية تمهيداً للاتفاق على شكل الحكومة في الاقليم.

وأضاف المصدر ان حزب بارزاني، درس ملف الحكومة ونتائج المحادثات مع الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، ومع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وكذلك ملف المناطق المتنازع عليها ووضع كركوك».

الى ذلك أعلن نائب رئيس وزراء الإقليم قوباد طالباني أنه لم يتلقَ اي عرض لتولي منصب في الحكومة الجديدة.