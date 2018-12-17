شكرا لقرائتكم تركيا: ترامب يعمل لتسليم غولن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة - رويترز | منذ 14 ساعة في 17 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 16 ديسمبر 2018 / 22:33

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن واشنطن تعمل لتسليم الداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999 والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.



وقال: «في الأرجنتين، قال ترامب لأردوغان إن (الأميركيين) يعملون لتسليم غولن وآخرين». ويشير بذلك الى قمة مجموعة العشرين التي عُقدت في الأرجنتين قبل أسبوعين.

وأضاف: «رأيت أخيراً تحقيقاً موثوقاً أعدّه مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) عن تهرّب منظمة غولن من الضرائب».

وتسعى تركيا منذ وقت طويل الى تسلّم غولن الذي كان حليفاً لأردوغان، قبل خلافهما واتهامه بتدبير المحاولة الانقلابية، علماً ان الداعية ينفي تورطه بالأمر. وقال أردوغان الأسبوع الماضي إن بلاده ستطلق مبادرات جديدة في الخارج، لاستهداف تمويل أنصار غولن.