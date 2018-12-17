شكرا لقرائتكم بلجيكا: الآلاف يتظاهرون معارضين ومؤيدين لـ«اتفاق مراكش» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بروكسل - أ ف ب | منذ 14 ساعة في 17 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 17 ديسمبر 2018 / 01:02

شهدت العاصمة البلجيكية تظاهر الآلاف رفضاً لميثاق الامم المتحدة للهجرة ما يعرف باتفاق «مسيرة ضد مراكش»، في إطار تحرك دعت إليه منظمات يمينية متطرفة وتخللته مواجهات مع قوات الامن.



وطالب أكثر من 5500 متظاهر باستقالة رئيس الوزراء شار ميشال، كما رفعوا خلال تجمعهم في الحي الاوروبي لافتات كتب عليها «شعبنا أولا» و«ضقنا ذرعا، أغلقوا الحدود».

وبدأت التظاهرة – بحسب وكالة «فرانس برس» - بهدوء ثم رشق متظاهرون قوات الأمن بمقذوفات وتعرضوا لواجهات مباني الاتحاد الاوروبي. وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه لتفريق مثيري الشغب، كما اعتقلت نحو 70 شخصاً لمشاركتهم في ارتكاب تجاوزات.

وفي تظاهرة سلمية مضادة في حي آخر من بروكسل طالب نحو ألف شخص بعدم تهميش المهاجرين.

وكانت السلطات حظرت هاتين التظاهرتين خشية اندلاع مواجهات، لكن مجلس الدولة البلجيكي الغى الحظر، معتبرا أن دوافعه غير «كافية» للحد من حرية التظاهر.

وأطلق معارضو ميثاق الامم المتحدة للهجرة الذي أقره اكثر من150 بلداً الاثنين بينها بلجيكا، تسمية «مسيرة ضد مراكش» على تحركهم، في اشارة الى المدينة المغربية التي شهدت الموافقة الرسمية على الميثاق.

ويتضمن الميثاق سلسلة مبادئ مثل الدفاع عن حقوق الانسان والطفل ودمج المهاجرين، كما يدعو إلى منع الاعتقالات التعسفية، في حين يرى معارضوه أنه يشجع على تدفق فوضوي للمهاجرين.

وتسبب الميثاق (غير الملزم) في أزمة داخل الحكومة البلجيكية، إذ انسحب الوزراء القوميون الفلمنكيون الأحد الماضي من الحكومة التي يترأسها الليبرالي الفرنكوفوني شارل ميشال، رافضين دعم بلجيكا للنص الاممي.